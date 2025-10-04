Η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς, που θα γινόταν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε έπειτα από έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω κατηγοριών ότι είναι «σιωνιστής».

Η διοργανώτρια εταιρεία, όπως ανέφερε το Turkiye Today, επικαλέστηκε ως λόγους για την ακύρωση την αντίδραση του κοινού και τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία μέσω της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, αντιμετώπισε έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κριτική επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη μητέρα της Φιλντ, Γκουέν Φιλντ, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Γουίλιαμς είχε εξηγήσει το 2023 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ ότι η σύζυγός του είναι Εβραία, οπότε τα παιδιά τους μεγαλώνουν ως Εβραίοι, και ότι διατηρεί ορισμένες οικογενειακές παραδόσεις από σεβασμό προς την κληρονομιά τους. Έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό του με την εβραϊκή λέξη «simcha», που σημαίνει ευτυχία.

Ο Γουίλιαμς είχε επικριθεί και το 2015 για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Τελ Αβίβ. Οι υποστηρικτές του κινήματος BDS υποστήριξαν ότι η συναυλία στο Ισραήλ θα νομιμοποιούσε τις ισραηλινές πολιτικές κατά των Παλαιστινίων.

Παρά το ότι καλλιτέχνες όπως ο Ρότζερ Γουότερς τον είχαν προτρέψει να ακυρώσει τη συναυλία, ο Βρετανός καλλιτέχνης εμφανίστηκε κανονικά μπροστά σε 40.000 θεατές.