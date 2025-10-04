Η ΑΕΛ ηττήθηκε στην έδρα της με 5-2 από το Βόλο σε ένα απίθανο ματς που ολοκληρώθηκε με «βροχή» από γκολ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Δύο γκολ ο Χουάνπι για τους νικητές.

Αυτή η εντυπωσιακή νίκη ήταν η τρίτη φετινή για την ομάδα του Χουάν Φεράντο που έφτασαν τους 9 βαθμούς. Την ίδια ώρα Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους όχι απλά έμειναν χωρίς νίκη για ακόμα ένα ματς, αλλά δέχθηκαν μια βαριά ήττα καθώς παρότι σημείωσαν δυο γκολ, δέχθηκαν τρία περισσότερα!

Ο Βόλος πίεσε τους γηπεδούχους στο πρώτο ημίχρονο (2-1)

Ο Βόλος ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, αφού ο Κόμπα μέσα από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 μόλις στο 3’. Ακολούθως, η φάση ελέγχθηκε στο VAR και αποφασίστηκε ότι είναι γκολ. Η ΑΕΛ ισοφάρισε στο 22’ σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ατανάσοφ, καθώς προηγουμένως, υπήρξε παράβαση του Κάργα για χέρι, η οποία επίσης ελέγχθηκε στο VAR. Τρία λεπτά μετά την ισοπαλία στον αγώνα, το σύνολο του Φεράντο απάντησε και ο Χουάνπι διαμόρφωσε το 2-1 από ασταθή απόκρουση του Μελισσά.

Μέχρι το ημίχρονο, ο Βόλος συνέχισε να πιέζει για να διευρύνει το προβάδισμά του στο ματς, με δύο χαμένες ευκαιρίες στο 28’ από σουτ του Τζόκα και του Σόρια. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την ΑΕΛ να πηγαίνει για την ισοφάριση στο 44’ με σουτ του Ουάρντα, που τελικά δεν κατάφερε να κάνει το 2-2 γιατί ο Μαρτίνες πρόλαβε την μπάλα. Στις καθυστερήσεις, οι Πέρες, Χέρμασον και Γκαράτε πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας δεχτεί κίτρινες κάρτες.

Οι φιλοξενούμενοι διέλυσαν τους γηπεδούχους στο δεύτερο μέρος (5-2)

Το δεύτερο ημίχρονο είχε και αυτό «βροχή» από γκολ, αφού ο Γκαράτε έκανε το 2-2 για την ΑΕΛ στο 51′ με κοντινή προβολή από εκτέλεση κόρνερ, όταν ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά. Στη συνέχεια, ακολούθησε δεύτερη ανατροπή στο ματς, αφού ο Βόλος πέρασε ξανά μπροστά με στο 56′ με γκολ του Λάμπρου. Έπειτα υπήρξαν κάποιες αλλαγές στο 63′ και το 69′ για τις δύο ομάδες, ενώ στο 74′ οι Ουάρντα και Κόμπα δέχθηκαν κίτρινη κάρτα από ένταση που προέκυψε στο παιχνίδι. Ο Χουάνπι διεύρυνε το προβάδισμα της ομάδας του στο 75′ με ωραίο τελείωμα από γύρισμα του Φορτούνα και «έγραψε» το 4-2. Το τελικό 5-2 πέτυχε ο Τζόκα, ο οποίος με τη σειρά του άνοιξε λογαριασμό στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ:Κόμπα 3′, Ατανάσοφ 22′, Χουάνπι (25′, 75′), Γκαράτε 51′, Λάμπρου 55′, Τζόκα 87′

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα, Σαγκάλ, Ουάρντα, Γκαράτε.

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Φερνάντες, Λάμπρου, Χουάνπι, Χάμουλιτς.