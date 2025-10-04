Ένταση και επεισόδια ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/9) στην περιοχή των Εξαρχείων, όταν ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε διμοιρίες των ΜΑΤ. Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων που ακολούθησαν, η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές.

Γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, περίπου 30 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά κινήθηκαν προς την οδό Χαριλάου Τρικούπη, όπου βρίσκεται σταθερή διμοιρία των ΜΑΤ, και άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ, πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί, προκειμένου να τους απωθήσουν, απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Τα επεισόδια διήρκεσαν περίπου μισή ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν ζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι νεαροί απομακρύνθηκαν σταδιακά προς την πλατεία Εξαρχείων, όπου τελικά διαλύθηκαν.

Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται.