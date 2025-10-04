Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Μπουνάκη, που διατελεί χρέη αναπληρωτή στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠαΣοΚ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ, ο κ. Μπουνάκης, στενός συνεργάτης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, παραδέχθηκε σε παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

Η Νέα Δημοκρατία τονίζει πως την ώρα που το ΠαΣοΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα από τα κομματικά στελέχη του φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, καταθέτοντας δηλώσεις για δημόσιες εκτάσεις στο όνομα αγροτών που δεν έχουν καμία σχέση με τη Θεσσαλία, με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΝΔ ζητά απαντήσεις για το πόσα χρόνια γίνονταν οι συγκεκριμένες δηλώσεις, ποια ήταν τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν, αλλά και γιατί ο ίδιος ο κ. Μπουνάκης δεν παρενέβη ώστε να σταματήσει η παράνομη πρακτική.

«Το ΠαΣοΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;» σημειώνει η Πειραιώς, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί προσωπικά.

Η Νέα Δημοκρατία προαναγγέλλει ότι το ζήτημα θα βρεθεί στο μικροσκόπιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής από την προσεχή Τρίτη, με την επισήμανση ότι «η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι