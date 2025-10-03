Να «προστατεύσει» τον Λευτέρη Αυγενάκη επιχείρησε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (2024-2025), Γιάννης Κουρδής κατά τη διάρκεια της σημερινής του κατάθεσης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Κουρδής, είπε ότι τοποθετήθηκε στη θέση αυτή μετά από επιλογή του κ. Αυγενάκη, καθώς είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Θέλησε να υπογραμμίσει ότι δεν υπήρξε καμία υπουργική παρέμβαση κατά την διάρκεια της θητείας του αναφορικά με δεσμευμένα ΑΦΜ.

Οι συνομιλίες, τα δεσμευμένα ΑΦΜ και τα «Leader» προγράμματα

Ο κ. Κουρδής απέφυγε να απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις των μελών της αντιπολίτευσης, ενώ για τα όσα εντοπίζεται να λέει, σύμφωνα με συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και περιέχονται στην δικογραφία, ο μάρτυρας είπε ότι ήταν συνομιλίες μεταξύ φίλων και δεν απάντησε τι ήταν ο όρος «μουτζαχεντίν» που έλεγε μιλώντας για ελέγχους στη Κρήτη είπε ότι πρόκειται για… υπερβολές του προφορικού λόγου.

Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Ανδρέας Πουλάς διάβασε συγκεκριμένη συνομιλία του μάρτυρα, εκτιμώντας πως σε αυτή εμφανίζεται «να ζητά βοήθεια για να προχωρήσουν δυο προγράμματα Leader». «Όταν υπήρχε ένας φάκελος ο οποίος λίμναζε για μήνες, έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν για αυτόν», απάντησε, με το βουλευτή να σχολιάζει: «και άλλοι φάκελοι λίμναζαν, αλλά δεν είχαν Μπάρμπα στην Κορώνη…», με εκείνον να υποστηρίζει πως επρόκειτο για «θεσμική επίλυση» ενός ζητήματος που είχε προκύψει με έλεγχο και «δεν είχε να κάνει με χάρη».

«Ακούγεστε σα να υπάρχει συνεννόηση ώστε να μην γίνουν έλεγχοι στα Ζωνιανά. Δεν θέλετε να γίνουν οι έλεγχοι», σχολίασε ο βουλευτής, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως απάντησε εκ νέου πως «όλοι οι έλεγχοι έγιναν, δεν μπορεί να αποφευχθεί κάποιος έλεγχος».

Εξετάζοντας τον μάρτυρα, ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας του είπε καταγγελτικά πως «χρησιμοποιείτε γλώσσα υποκόσμου σε αυτές τις συνομιλίες. Δεν πείθετε κανέναν». Μιλώ έτσι στις 10 το βράδυ με κάποιον με τον οποίο συνεργάζομαι. Έκανα το καθήκον μου. Με προκαλείτε αποκαλώντας με απόκοσμο», απάντησε εκείνος.

Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ελιγμός για τα προσόντα

Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ουδεμία πολιτική παρέμβαση για την αποδέσμευση ΑΦΜ. Ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν κομματική επιλογή, όμως δεν έκρυψε ποτέ τις καταβολές του. Σε ερώτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τα προσόντα του προσπάθησε με ελιγμό να αποφύγει την απάντηση, επικαλούμενος ξανά την πρότερη άριστη συνεργασία με τον τότε υπουργό.

Τέλος, ο κ. Κουρδής ανέφερε ότι ο Οργανισμός αντιμετώπιζε προβλήματα λέγοντας ότι το σοβαρότερο ήταν η υποστελέχωση. Για την παραίτηση του τόνισε ότι είχε περάσει η πάροδος 6 μηνών που προβλέπεται από τον νόμο Κεραμέως και αποχώρησε.