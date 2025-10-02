Απορρίφθηκε το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης από την πλειοψηφία, δηλαδή από τη «γαλάζια» παράταξη, να καταθέσει άμεσα – ακόμη και αύριο – ο Γιώργος Μυλωνάκης στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο θέτοντας ουσιαστικά τον εαυτό του στην διάθεση της επιτροπής ώστε να καταθέσει ως μάρτυρας.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Μετά την ψηφοφορία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η επιστολή του κ. Μυλωνάκη είναι προσχηματική εξαπολύοντας τα «βέλη» της κατά της πλειοψηφίας.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠαΣοΚ, στη δική της τοποθέτηση ζήτησε το λόγο και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι πρέπει εκτός από τον κ. Μυλωνάκη να κληθούν και οι κ. Παπασταύρου και Μπρατάκος καθώς επίσης και οι Στρατάκος, Ξυλούρης και Σεμερτζίδου. Ζήτησε να προσέλθουν άμεσα στην επιτροπή για να καταθέσουν, ανατρέποντας τον προγραμματισμό. Πρόσθεσε, ότι κατά την εξέταση του ο κ. Μυλωνάκης πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή και το υπηρεσιακό σημείωμα που έλαβε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι εκτός από την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη πρέπει να κληθεί και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως αρχηγός του επιτελικού κράτους. Σημειώνεται ότι και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν στο αίτημα αυτό.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης αφού επιτέθηκε στα μέλη της μειοψηφίας λέγοντας ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», επέμεινε στην θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι η απόφαση της επιτροπής ήταν να αφήσει ανοιχτό τον κατάλογο τονίζοντας ότι ποτέ δεν απέκλεισαν κάποιον μάρτυρα. Όπως είπε, πρέπει πρώτα να κλείσει ο κύκλος καταθέσεων για την περίοδο 2019-2025 και να μην προστεθεί μόνο ο κ. Μυλωνάκης αλλά κι άλλοι μάρτυρες.

Αυτή την ώρα, η συνεδρίαση συνεχίζεται με την εξέταση του μάρτυρα, Δημήτρη Μελά, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.