Να αποκρούσει κάθε εις βάρος του υποψία επιχείρησε ο μάρτυρας της εξεταστικής επιτροπής που ερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, του οποίου το όνομα αναφέρεται σε συνομιλίες της δικογραφίας που είχαν εντοπίστηκαν από τον κοριό και είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

Ο ίδιος στην κατάθεσή του επέμεινε ότι «ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή και ουδέποτε εκβίασα ή διαπραγματεύτηκα για να λάβω κάποιο παράνομο ποσό». Σημείωσε δε, προσπαθώντας ενδεχομένως να δικαιολογήσει τα όσα «έπιασε» ο κοριός, ότι ίσως δεν πρόσεχε τι έλεγε σε φιλικό επίπεδο, επιμένοντας ότι ο ίδιος είχε πάντοτε το ίδιο επίπεδο ακεραιότητας στην πορεία του.

«Σημασία έχει το τι έχει γίνει πράξη»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εισηγήτριας του ΠαΣοΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Μελάς είπε ότι θεωρεί ότι είναι έντιμος άνθρωπος.

Όταν μάλιστα το μέλος της επιτροπής τού διάβασε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, ο ίδιος απάντησε πως «σημασία έχει το τι έχει γίνει πράξη. Αυτό καθορίζει την εντιμότητα. Ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους, πολλές φορές για να χειριστείς κάποιον ή όταν μιλάς σε κάποιον φίλο. Η αξία είναι στην πράξη που γίνεται».

Στο ίδιο πλαίσιο κατέθεσε ακόμη ότι «δεν πληρώθηκε τίποτα που δεν έπρεπε να πληρωθεί. Ποτέ δεν έλαβα κοινοτική ενίσχυση ή τέτοιου είδους δώρο. Δεν έχει κατατεθεί κάτι στο λογαριασμό μου», υποστηρίζοντας πως μία εκ των συνομιλιών αφορούσε σε «χατίρι» που του ζήτησε πολίτης προκειμένου να μπει σε επικείμενη πληρωμή και να μην υπάρξει καθυστέρηση, αίτημα το οποίο δεν υλοποιήθηκε καθώς οι υπηρεσίες δεν προλάβαιναν.

«Μου πήρε ένα ρολόι τύπου Swatch από την Ιταλία»

«Ρολόι πήρατε;», επέμεινε η κ. Αποστολάκη αναφερόμενη σε σχετικό διάλογο της δικογραφίας, με τον κ. Μελά ν’ απαντά: «Το ρολόι ήταν της τάξης των 100 με 150 ευρώ. Δεν θα αφήσω σκιές. Του είχα υποδείξει του ανθρώπου έναν αγοραστή ακινήτου. Μου πήρε ένα ρολόι τύπου Swatch από την Ιταλία».

Ο μάρτυρας παραδέχθηκε πως κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος, επεσήμανε ωστόσο πως η κατηγορία περί υπεξαγωγής είναι «παντελώς έωλη», καθώς ουδέποτε υπέκρυψε έγγραφο.

Στην επισήμανση από την άλλη ότι υπάρχει κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης από την ευρωπαία εισαγγελέα, απάντησε πως «εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς».

Υψηλοί τόνοι με Αυλωνίτη

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο μάρτυρας ανέφερε ότι είχε συναντηθεί, όταν υπηρετούσε στον Οργανισμό, και με βουλευτές υπονοώντας ότι κάποιοι βρίσκονται και εντός της αίθουσας. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του ανεξάρτητου βουλευτή, Χρήστου Αυλωνίτη. Ο Κερκυραίος νομικός αντέκρουσε τους ισχυρισμούς λέγοντας ότι ο μάρτυρας «έριξε βρωμιές στην αίθουσα». Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αντέδρασε στα λεγόμενα του βουλευτή λέγοντας ότι τον προσβάλλει.

Ακολούθησε αμέσως μετά η κατάθεση του Θεοφάνη Παππά, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να προσέλθει στην επιτροπή ο Γρηγόρης Βάρρας. Πρόκειται για το πρόσωπο που έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση που ερευνάται.

Ο λογιστής αδερφός και η άρνηση απάντησης

Απαντώντας ακολούθως σε σχετική ερώτηση της Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠαΣοΚ για την σχέση του με την εταιρεία GAIA Επιχειρείν και Neuropublic, ο κ. Μελάς απάντησε ότι συνεργάστηκε και τους γνωρίζει. Στο ερώτημα αν εργάστηκε ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας του στις εταιρίες αυτές επιβεβαίωσε ότι πράγματι εργάστηκε ο αδερφός του ως λογιστής στο λογιστήριο, στο δε ακόλουθο ερώτημα αν εργάστηκε κατά την περίοδο της προεδρίας του, απάντησε επίσης θετικά.

Υπενθυμίζεται πως οι ανωτέρω εταιρείες ήταν υπεύθυνες αποκλειστικά για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα, τέλος, αν οι διάλογοι των επισυνδέσεων που αναφέρονται σε χρήματα ως μέρος – μίζα των πληρωμών , γινόταν με διευκόλυνση κάποιου ενδιάμεσου των εταιριών πληρωμών, ο μάρτυρας διαμαρτυρόμενος αρνήθηκε να απαντήσει.