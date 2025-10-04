«Κλείσιμο ματιού» στη νεολαία, αλλά και μηνύματα προς τη βάση είχε η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού στην έναρξη του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέφερε τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη νέα γενιά. Παράλληλα έκανε και μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα, με αιχμή τον λαϊκισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη «γαλάζια» παράταξη ως τη μοναδική που εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά, μακριά από περιπέτειες, με σχέδιο και ορίζοντα το 2030.

Έστειλε όμως και ένα μήνυμα προς τα μέλη της ΟΝΝΕΔ πως πρέπει να αντισταθούν στις φήμες και το ψέμα που ξεχειλίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται, όπως είπε. Τα καλύτερα είναι μπροστά, σημείωσε με νόημα. Σύμφωνα με την εκτίμηση του πρωθυπουργού, παρότι η παγκόσμια ακρίβεια και το πρόβλημα της στέγης παραμένουν, η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και όπως λέει φέρνει αποτέλεσμα.

Επανέλαβε την θέση του, όπως και στη ΔΕΘ, πώς είναι επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, οικογένεια και ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων. Η νέα γενιά ζητά δουλειές και αξιοπρεπείς αμοιβές. Ενώ παντού απλώνεται ένας απλοϊκός συντηρητισμός, τα Ελληνόπουλα εμφανίζονται με σταθερές αρχές αλλά και χωρίς συμπλέγματα απέναντι σε σύγχρονα φαινόμενα.

Ο αντίπαλος της ΝΔ

Η οπτική της ΝΔ είναι αληθινά ριζοσπαστική, σημείωσε σε άλλο σημείο. Αντικρίζει, σύμφωνα με την εκτίμηση του, κατάματα την πραγματικότητα, και ταυτόχρονα μπορεί να ατενίζει και να σχεδιάζει το αύριο. Αντίπαλός μας τα προβλήματα και οι αδυναμίες μας – απαντάμε με ένα καινούργιο ξεκίνημα και ένα μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης με αιχμή είπε πως η Ελλάδα του 2025 δεν έχει ανάγκη από ακοστολόγητα συνθήματα, μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες και άλλα fake news και σενάρια συνωμοσίας. Η κοινωνία πλήρωσε ακριβά τη φτηνή δημαγωγία και πρέπει να αντισταθεί στο νέο κύμα λαϊκισμού, από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας, σύμφωνα με τον ίδιο.