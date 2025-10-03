Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ το οποίο διεξάγεται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια συνολική τοποθέτηση για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα και με την προειδοποίηση ότι «ο λαϊκισμός αντεπιτίθεται».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισήλθε στην αίθουσα της εκδήλωσης υπό τους ήχους του «We Will Rock You» του θρυλικού τραγουδιού των Queen. Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Να συνεχίσουμε την πορεία που ξεκινήσαμε πριν από έξι χρόνια στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της ισχυρής Ελλάδος. Το δρόμο της ανάπτυξης, αλλά και της ατομικής προκοπής, το δρόμος της εθνικής αυτοποίθησης και της προόδου. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μια πατρίδα δημοκρατική, παραγωγική και δίκαιη. Με αναβαθμισμένη υγεία και παιδεία. Πάνω απ’ όλα σε μια Ελλάδα που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και σε όλους για να ζήσουν εδώ, χωρίς να αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Μια Ελλάδα που θα δίνει εφαλτήριο στα δικά σας όνειρα».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στα γενέθλια της ΝΔ λέγοντας: «Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια το οποίο έμελλε να σφραγίσει όχι μόνο τη ζωή του τόπου, αλλά τις ζωές όλων μας. Πριν από 51 χρόνια ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η παράταξη που ιδρύθηκε για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως αναφέρει η πρώτη διακήρυξη, για να ακολουθήσει στις 17 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου η ίδρυση της ΟΝΝΕΔ. Οργάνωση που έκτοτε αποτελεί την πρωτοπορία στην εξόρμηση για μια περήφανη Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και με ελπίδα. Ότι θα πάμε μπροστά μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις ως τώρα κατακτήσεις όλων των Ελλήνων, αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο και με ορίζοντα το 2030».

Έπειτα, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ «να μη μας παρασύρουν οι μίζερες εντυπώσεις της στιγμής. Όπως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσουμε και πάλι το 2027. Οι νέοι ξέρουν ότι πέρα από τα εύκολα συνθήματα υπάρχουν και οι δύσκολες λύσεις. Αυτές που δίνουν μόρφωση και δουλειά, ένα ψηφιακό δημόσιο, ένα περιβάλλον ακόμα πιο πράσινο».

«Η Ελλάδα βγήκε στο ξέφωτο παρά το κόστος του λαϊκισμού»

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Μπορεί να ακούγεται σαν μια φιλική συμβουλή, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω. Αποτελεί ταυτόχρονα μια πολιτική προειδοποίηση ειδικά στους ύποπτους καιρούς που διανύουμε. Με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται συχνά θάλαμοι αντήχησης αυθαίρετων σεναρίων, μεθοδεύσεων που διαβρώνουν την αλήθεια, υπονομεύοντας την ενημέρωση και το διάλογο. Με την κοινή γνώμη συχνά να μετατρέπεται σε όμηρο παραπληροφόρησης. Αυτό το περιβάλλον απαιτεί πρώτα απ’ όλα τη δική σας εγρήγορση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε: «Η Ελλάδα παρά το πείσμα κάποιων αλλάζει προς το καλύτερο. Η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται. Για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό να μην αντιμετωπίζεται η χώρα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχουν πλέον 500.000 νέες θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και ο τουρισμός βαδίζουν από ρεκόρ σε ρεκόρ και ο μέσος μισθός από τα 1.000 είναι ήδη στα 1.400 ευρώ και θα πάει πάνω από τα 1.500 το 2027.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά. Όχι γιατί τα προβλήματα δεκαετιών λύθηκαν ξαφνικά. Το αντίθετο. Η παγκόσμια ακρίβεια πολιορκεί ακόμη τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα της στέγης παραμένει. Και οι κρατικές δομές είναι αρκετά μακριά από εκείνο που θέλουμε. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Δείτε, για παράδειγμα, την οικονομική πολιτική του 2026», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται σημαντικά ενώ το ίδιο θα συμβεί και σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου τους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μέτρο της μηδενικής φορολογίας για τους νέους κάτω από 25 ετών και τον φορολογικό συντελεστή 9% για όσους είναι 25 έως 30.

«Να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα», πρόσθεσε ενώ είπε ότι έχει μεγάλη σημασία η απαλλαγή της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και ότι μικροϊδιοκτήτες θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για έσοδα από ενοίκια και ότι για 12.720 χωριά μέχρι 1500 κατοίκων εντός δύο ετών μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ ενώ μειώνεται και ο ΦΠΑ σε δεκάδες ακριτικά νησιά.

«Πρόκειται για μία παρέμβαση η οποία, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων οικοδομεί ένα σοβαρό ανάχωμα στην ακρίβεια. Ταυτόχρονα δηλώνει και την επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά. Η οικογένεια. Και η ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα. Αλλά με σταθερά μέτρα τα οποία θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πρωτόγνωρα όσα ισχύουν τώρα για το εργασιακό περιβάλλον»

«Εσείς είστε το φυτώριο των επόμενων στελεχών της παράταξης», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους συνέδρους της ΟΝΝΕΔ.

«Έχω κι εγώ παιδιά περίπου στις δικές σας ηλικίες. Κάθε νέος και κάθε νέα ζητούν τη γνώση για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο», συνέχισε και μίλησε για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην παιδεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ξεκίνησε η χρονιά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο και ότι από αυτόν τον μήνα αρχίζουν να λειτουργούν στη χώρα μας τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές σπουδών ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητές. Υπενθύμισε ότι ήταν πρόταση της ΟΝΝΕΔ από τη δεκαετία του ’80 και μια ιδεολογική μάχη την οποία η φιλελεύθερη σκέψη έδωσε και κέρδισε πρώτα στην κοινωνία και μετά στη Βουλή.

«Η νέα γενιά ζητά δουλειές και αξιοπρεπείς αμοιβές. Το 2019 είχα αναλάβει τη δέσμευση να μειώσουμε την ανεργία η οποία είναι σήμερα στο 8% και θα βαίνει μειούμενη. Ο βασικός μισθός ενός πρωτοεισερχόμενου στην εργασία από τα 650 ευρώ ανέβηκε στα 880 και θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είπε για το εργασιακό περιβάλλον πως όσα ισχύουν τώρα είναι πράγματι, πρωτόγνωρα: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καταγράφει τις υπερωρίες, καλύπτει τον εργαζόμενο -και ιδίως τον νέο- από κάθε αυθαιρεσία του εργοδότη», ανέφερε.

«Μόνο η ΝΔ εγγυάται το εθνικό προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας»

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για το στεγαστικό το οποίο είπε αποτελεί προτεραιότητα και ότι είναι διεθνές πρόβλημα απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση δεν μένει αδρανής.

«Έτσι, από τον επόμενο μήνα, και κάθε Νοέμβριο, θα επιστρέφεται ένα ενοίκιο σε όσους δεν μένουν σε δικό τους σπίτι.Το ίδιο και στους φοιτητές», τόνισε.

Στη συνέχεια και μεταξύ άλλων είπε πως ενώ παντού απλώνεται ένας απλοϊκός συντηρητισμός, τα Ελληνόπουλα εμφανίζονται με σταθερές αρχές, χωρίς συμπλέγματα απέναντι σε σύγχρονες εξελίξεις και μειονότητες κάθε είδους.

«Είμαι υπερήφανος για την οπτική της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι αληθινά ριζοσπαστική. Αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα. Και, ταυτόχρονα, μπορεί να ατενίζει και να σχεδιάζει το αύριο! Δυστυχώς, όμως, όλα τα παραπάνω ακούγονται σαν «άγνωστες λέξεις» στο σημερινό κομματικό σκηνικό. Αυξάνονται, συνεπώς, οι δικές μας ευθύνες. Έχουμε μόνο αντίπαλό μας, πλέον, τα προβλήματα. Αλλά και τις αδυναμίες μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Καθήκον μας, άρα, είναι να απαντήσουμε και στα δύο αυτά μέτωπα με ένα καινούργιο ξεκίνημα και ένα μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία», συνέχισε.

Και υπογράμμισε: «Η Ελλάδα του 2025, όμως, δεν έχει ανάγκη ούτε από ακοστολόγητα συνθήματα, ούτε από μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες. Όπως, βέβαια, δεν έχει ανάγκη και από άλλα fake news και σενάρια συνωμοσίας για τα οποία μίλησα και στην αρχή. Η κοινωνία μας πλήρωσε ακριβά τη φτηνή δημαγωγία. Να αντισταθείτε στο νέο κύμα λαϊκισμού».

Και συμπλήρωσε: «Ένα κύμα, το οποίο βλέπουμε να καλλιεργείται σε κάθε θέμα της επικαιρότητας: από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι, δυστυχώς, και θέματα που αφορούν την εξωτερική και την αμυντική πολιτική της πατρίδας μας. Είναι οδυνηρό, αλλά αληθινό. Γι’ αυτό και πρέπει να αποκρουστεί, όσο και αν το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Προσωπικές φιλοδοξίες. Ή και οικονομικά κέντρα που ελέγχουν Μέσα Ενημέρωσης».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας παραπέμπει στην ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και της δημοκρατικής ομαλότητας, κάτι που είπε στην εποχή μας αποτελεί ζητούμενο για πολλά κράτη ενώ στο δικό μας έχει κατακτηθεί με κόπο.

«Θα ήταν μοιραίο, λοιπόν, αν με ευκολία και επιπολαιότητα απεμπολούσαμε αυτό το εθνικό προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας που μόνο η ΝΔ εγγυάται στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.