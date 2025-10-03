Ρωγμές πριν καν αναχαιτίσει τον πρώτο ρωσικό «εισβολέα» δείχνει να παρουσιάζει η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «τείχος drones», αναφέρει σε σημερινό του άρθρο το Politico.

Με ρωσικά drones να περνούν στην Πολωνία και τη Ρουμανία και με άγνωστα -αλλά ύποπτα ρωσικά- να εντοπίζονται πάνω από τη Δανία, τη Νορβηγία και προσφάτως τη Γερμανία, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προωθεί μια νέα ασπίδα από ραντάρ και αναχαιτιστικά συστήματα για την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ε.Ε.

Το ονόμασε «τείχος drones» στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, τόσο το όνομα όσο και η ιδέα δέχονται κριτική.

Αμφιβολίες για το κόστος και την αποτελεσματικότητα του «drone wall»

Για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία ακούγεται ως λογική απάντηση σε μια κλιμακούμενη απειλή. Αλλά κράτη πιο μακριά από τη Ρωσία αμφισβητούν τη σκοπιμότητα και το κόστος του, πώς εντάσσεται στα στρατιωτικά σχέδια Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, και αν πρόκειται για απόπειρα των Βρυξελλών να αποκτήσουν λόγο στην εθνική αμυντική πολιτική της κάθε χώρας.

«Τα drones και η αντιμετώπισή τους είναι προτεραιότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη. «Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς: δεν υπάρχει τέλειο τείχος για την Ευρώπη, μιλάμε για σύνορα 3.000 χιλιομέτρων — νομίζετε ότι είναι απολύτως εφικτό; Η απάντηση είναι “όχι”».

Ο επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, υπερασπίστηκε την πρόταση, λέγοντας ότι το αρχικό σχέδιο για την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες θα κόστιζε περίπου 1 δισ. ευρώ και ότι οι δυνατότητες εντοπισμού θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι ο όρος «τείχος» ίσως δίνει λάθος εικόνα: «Δεν θα είναι μια νέα γραμμή Μαζινό», είπε, αναφερόμενος στις γαλλικές οχυρώσεις που οι Γερμανοί παρέκαμψαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι η Επιτροπή υπερβάλλει. «Ελπίζω κανείς να μη θεωρήσει το τείχος drones ως εύκολη λύση για τα αμυντικά μας προβλήματα», δήλωσε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Χάνα Νόιμαν. «Ένα τείχος drones δεν θα μας προστατεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, ούτε θα λύσει ζητήματα αεράμυνας, παραγωγής πυρομαχικών ή τα βαθύτερα θέματα λήψης αποφάσεων και κανόνων εμπλοκής».

Χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια

Όπως επισημαίνει το Politico, οι διαφωνίες γίνονται πιο έντονες επειδή οι Βρυξέλλες, μαζί με τα κράτη της πρώτης γραμμής, θέλουν να χρησιμοποιήσουν κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση του τείχους. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται η συμφωνία όλων των κρατών-μελών.

Η επιφυλακτικότητα των χωρών του Νότου -η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν στη σύνοδο της Κοπεγχάγης ότι τα αμυντικά έργα πρέπει να ωφελούν όλη την Ε.Ε., όχι μόνο την ανατολική της πτέρυγα- προκάλεσε εκκλήσεις για «αλληλεγγύη» από τις εκτεθειμένες χώρες.

«Δείξαμε αλληλεγγύη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για παράδειγμα στην πανδημία της Covid, στην οικονομία, στη μετανάστευση. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αλληλεγγύη στην ασφάλεια», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο.

Οι εντάσεις ήταν εμφανείς στην Κοπεγχάγη, τόσο δημοσίως όσο και παρασκηνιακά. Στη συνεδρίαση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε σφοδρά το σχέδιο, με έναν διπλωμάτη να περιγράφει την παρέμβασή του ως «πολύ σκληρή».

Άμυνα απέναντι στη Ρωσία

Παρά τις διαφωνίες για το μέγεθος -αλλά και το όνομα-του τείχους drones, λίγοι αμφισβητούν ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να αποκρούει τα ρωσικά UAVs. Η Ε.Ε. δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνολογία, και όταν τα μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τρία ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία τον περασμένο μήνα, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν πυραύλους αξίας πολλών εκατομμυρίων. Αντιθέτως, τα ρωσικά drones κοστίζουν περίπου 10.000 δολαρίων το καθένα.

Παρότι υπήρξαν ενστάσεις στην Κοπεγχάγη, τελικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδέχτηκαν τις αμυντικές προτάσεις της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του τείχους drones, που σημαίνει ότι το σχέδιο αναμένεται να προχωρήσει. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τον χρόνο, το κόστος και τις δυνατότητες παραμένουν ασαφείς. Πάντως, η ονομασία του προγράμματος πιθανότατα θα αλλάξει.

Την Τετάρτη, η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν μίλησε για ένα «ευρωπαϊκό δίκτυο αντι-drone μέτρων». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν χρησιμοποίησε τον όρο «τείχος drones», απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει το όνομα, αρκεί να λειτουργεί».

Η ενίσχυση των αντι-drone πολιτικών είναι λογική σε μια περίοδο που η Ρωσία δοκιμάζει την άμυνα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, τα μέτρα δεν αποτελούν πανάκεια, ιδίως αν η αντιπαράθεση με τη Μόσχα κλιμακωθεί σε πλήρη σύγκρουση.

«Ένα τείχος drones μπορεί να λειτουργήσει σε περιφερειακό επίπεδο, στις χώρες της Βαλτικής μπορείς να χτίσεις μια στατική άμυνα», δήλωσε ο αναλυτής Κρίστιαν Μέλινγκ του ιδρύματος Bertelsmann. «Αλλά τα drones είναι μόνο τα δάχτυλα· αν θες να κερδίσεις, πρέπει να στοχεύσεις το κεφάλι: τη διοίκηση, τα logistics και τις παραγωγικές δυνατότηετς».

Τα κράτη της πρώτης γραμμής δεν τρέφουν αυταπάτες ότι το τείχος drones αρκεί για να αποτρέψει μια ρωσική επίθεση. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνει κάτι για να αποτραπεί η Μόσχα.

«Φυσικά, είμαστε ρεαλιστές. Δεν περιμένουμε, για παράδειγμα, ένα τείχος drones στα σύνορά μας που θα εξαλείψει την απειλή κατά 100%», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. «Όποιος ψάχνει για 100% εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα βρει καμία. Εμείς, ως ΝΑΤΟ, ως Ευρώπη, πρέπει να βρούμε τρόπους που θα μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά μας».