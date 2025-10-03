Για σχεδόν επτά ώρες τη νύχτα αναγκάστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία, έπειτα από κύμα αναφορών για πτήσεις drones, αποτελώντας τον πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό αεροπορικό κόμβο που ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω ανεξήγητων πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Συνολικά 17 αεροπλάνα καθηλώθηκαν λίγο μετά τις 10 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, επηρεάζοντας σχεδόν 3.000 επιβάτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Επιπλέον, 15 πτήσεις άφιξης εκτράπηκαν προς τις γερμανικές πόλεις Στουτγκάρδη, Νυρεμβέργη και Φρανκφούρτη, καθώς και στη Βιέννη της γειτονικής Αυστρίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar έδειξε αρκετά αεροσκάφη να κάνουν κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο γύρω στις 11 μ.μ. πριν κατευθυνθούν σε άλλους προορισμούς.

After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

Το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά στις 5 π.μ. τοπική ώρα, όταν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις κρίθηκαν ασφαλείς.

Drones στη δυτική Ευρώπη

Το Μόναχο γίνεται το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο που κλείνει μετά από αναφορές για drones σε κοντινή απόσταση. Μπαράζ αντίστοιχων περιστατικών σε αρκετά αεροδρόμια στη Δανία την περασμένη εβδομάδα επηρέασε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.

Η Δανία στη συνέχεια απαγόρευσε όλες τις πολιτικές πτήσεις drones στον εναέριο χώρο της, καθώς προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τη σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη αυτήν την εβδομάδα, με θέμα τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στη σύνοδο αναμενόταν να συζητηθούν διάφορα μέτρα για την προστασία των ευρωπαϊκών αιθέρων, ανάμεσά τους και η εμβληματική πρωτοβουλία του «τείχους drones».

Η πρωτοβουλία αυτή δεν θα είναι ένα φυσικό τείχος, αλλά ένα πολυεπίπεδο δίκτυο συστημάτων εντοπισμού και αναχαίτισης, βασισμένο στις εθνικές δυνατότητες αντιμετώπισης drones των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή το Κρεμλίνο

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού τις τελευταίες εβδομάδες λόγω μιας σειράς εμφανίσεων drones, καθώς και φερόμενων εισβολών ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία και τη Ρουμανία, αλλά και παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι, παρότι οι αρχές δεν μπορούν να καταλήξουν ποιος βρίσκεται πίσω από τις εμφανίσεις drones στη Δανία, «τουλάχιστον μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει κυρίως μία χώρα που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης – και αυτή είναι η Ρωσία».

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στις εμφανίσεις drones, όπως και ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.