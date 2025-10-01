Ποδαρικό με κακοκαιρία κάνει ο Οκτώβριος καθώς από το απόγευμα της Τετάρτης έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από τη Νότια Ιταλία, το οποίο βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο, σύμφωνα με την πρόβλεψη του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά.

Από το πρωί της Πέμπτης τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενα ανατολικότερα. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως μετά το μεσημέρι.

Προσοχή εφιστά ο μετεωρολόγος εκτός από τη δυτική Ελλάδα στα βόρεια της χώρας την Πέμπτη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Παρασκευή.

⚠️Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

✅Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα… pic.twitter.com/wUw1DhDoJo — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Καλλιάνος: Καταιγίδες, χιόνια, πιθανές πλημμύρες

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι «οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας. Συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 1200-1300 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής».

Η κακοκαιρία θα σταματήσει το βράδυ της Παρασκευής και θα μείνουν μόνο λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο.

«Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (περίπου το πρωί της Παρασκευής εκεί). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σε άλλες πιο κεντρικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Αττική που φαίνεται ότι μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστεί και αυτή από το σύστημα αυτό με βροχές και πιθανές καταιγίδες» αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί και τοπικά την Πέμπτη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Τσατραφύλλιας: Πτώση θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς

Για ισχυρά φαινόμενα -κακοκαιρία τύπου Π- κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από τη νύχτα στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο ανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου στα παράκτια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.