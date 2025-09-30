Σήμερα, Τρίτη 30/10, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την Κρήτη, προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει κοντά στους 24-25 στα ηπειρωτικά, τοπικά 26 στη δυτική Ελλάδα και μέχρι 26-27 στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη 2-4 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυροί σε εντάσεις 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις το πρωί και ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία 24 βαθμούς , με ασθενείς βοριάδες μέχρι 3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις και στη Χαλκιδική θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 23 βαθμούς Κελσίου, βόρειοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντροανατολική και νότια Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και στη Μακεδονία και τα Επτάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

⚠️Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

✅Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα… pic.twitter.com/wUw1DhDoJo — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Την Πέμπτη στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσεις τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

🎯ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΜΑΖΑ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΜΠΤΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

✅Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κίνειται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα… pic.twitter.com/jcVN66MYdW — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Το Σαββατοκύριακο

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το σάβαβτο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.