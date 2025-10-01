Καλημέρα και Καλό μήνα μάς εύχεται σήμερα ο Αρκάς.

Στο σκίτσο του, σήμερα Ιη Οκτωβρίου 2025, σε φθινοπωρινούς χρωματικούς τόνους, απεικονίζει τον αγαπημένο του ήρωα από τους συμμαθητές, Θανασάκη, και τον ίδιο τον μήνα Οκτώβριο ο οποίος κρατά στα χέρια του φρούτα της εποχής.

Ο Θανασάκης απευθύνεται στον μήνα Οκτώβριο με τη γλωσσική ιδιαιτερότητα που τον διακρίνει και του λέει:

– Φέρνειθ μανταρίνια χωρίς κουκούτθια; … Αυτά που τα λένε θαν μια θεία του μπαμπά μου;

Ακολουθεί το σκίτσο:

Μανταρίνια κλημεντίνες

Οι κλημεντίνες (mandarins clementines) είναι μια ποικιλία από μανταρίνια (mandarins) που διακρίνονται για το έντονο πορτοκαλί τους χρώμα, τη λεπτή και σφιχτή φλούδα τους και την έλλειψη κουκουτσιών. Πήραν το όνομα τους από τον μοναχό Clement Rodier (1829 – 1904) που εντόπισε τη συγκεκριμένη ποικιλία στην Αλγερία.

Στην ουσία, οι κλημεντίνες είναι μια δημοφιλής ποικιλία μανταρινιών, ξεχωριστή για τα χαρακτηριστικά της γεύσης και υφής.

Τα μανταρίνια κλημεντίνες, αποτελούν πλούσια πηγή βιταμίνης C που Βοηθά στην επούλωση των πληγών επειδή το σώμα τη χρειάζεται για να παράγει το κολλαγόνο του συνδετικού ιστού, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την επισκευή των ιστών.

Επιπλέον ο βιταμίνη C βοηθά στη ρύθμιση της παραγωγής ορισμένων νευροδιαβιβαστών, συμπεριλαμβανομένης της ντοπαμίνης και της επινεφρίνης. Ακόμη, βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει τον σίδηρο από τα φυτικά τρόφιμα.

Βασικά χαρακτηριστικά της του μανταρινιού – Κλημεντίνη:

Χρώμα: Έχουν βαθύ πορτοκαλί χρώμα, πιο έντονο από πολλά άλλα είδη μανταρινιών.

Φλούδα: Είναι λεπτή και σφιχτά κολλημένη πάνω στο φρούτο, κάτι που τις καθιστά εύκολες στο ξεφλούδισμα.

Σπόροι: Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η απουσία κουκουτσιών.