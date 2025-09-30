Στις πλάτες της ηγεσίας της Χαμάς πέφτει το βάρος για την αποδοχή ή την απόρριψη της συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στη Γάζα που παρουσίασαν τελεσιγραφικά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο κάνοντας λόγο για μια ιστορική ευκαιρία για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Παραλαμβάνοντας το σχέδιο από τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, λίγο αργότερα στη Ντόχα, η Χαμάς διαβεβαίωσε ότι «θα το μελετήσει με καλή πίστη», όμως απέφυγε να προσδιορίσει πότε θα δώσει την απάντησή της.

Δε δεσμεύτηκε σε κατάπαυση πυρός ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου δεν δεσμεύθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός θα σταματήσει την επίθεση στη Γάζα εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς, ούτε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση κρίνει αναγκαία – όπως λχ εναντίον του διεθνούς στολίσκου Sumud που με 500 ακτιβιστές πλέει προς τη Γάζα για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό. Οι δυο ηγέτες έκαναν μόνο ανακοινώσεις στο Λευκό Οίκο και αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Στην ισραηλινή πλευρά οι ακροδεξιοί εταίροι του Νετανιάχου απειλούν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση επειδή ο πρωθυπουργός δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή για εξάλειψη της Χαμάς, όμως δυο από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης προσφέρθηκαν να τον στηρίξουν. Αντιστρέψαμε το σενάριο, η Χαμάς είναι πλέον απομονωμένη και από τους Άραβες, υποστήριξε ο Νετανιάχου.

Το σχέδιο των 20 σημείων

Το σχέδιο των 20 σημείων προβλέπει ότι εφόσον η Χαμάς απαντήσει θετικά, ο ισραηλινός στρατός θα σταματήσει άμεσα την επίθεση, θα απελευθερωθούν οι όμηροι εντός 72 ωρών, θα επαναληφθεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και εφόσον δεσμευτούν υπέρ της ειρήνης θα αμνηστευθούν, ενώ δίνονται εγγυήσεις ασφαλούς εξόδου σε όσους επιλέξουν να φύγουν. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεσμεύονται ότι αν υπάρξει συμφωνία «ουδείς θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα».

Συμβούλιο Ειρήνης υπό τον Τραμπ

Προβλέπεται επίσης ότι θα αναπτυχθεί στη Γάζα μια προσωρινή «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» και ότι θα συγκροτηθεί ένα «Συμβούλιο της Ειρήνης» υπό την προεδρία του ίδιου του Τραμπ (και με τη συμμετοχή του Τόνι Μπλερ και άλλων διεθνών προσωπικοτήτων) για να επιβλέψει την προσωρινή διακυβέρνηση της περιοχής από μια άλλη επιτροπή Παλαιστινίων και ξένων τεχνοκρατών. Ερωτηματικά προκαλεί η αναφορά ότι «στην περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει να απαντήσει ή απορρίψει την πρόταση, η επιχείρηση (για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας) θα συνεχιστεί στις ελεύθερες από τρομοκρατία περιοχές που θα παραδοθούν από τον ισραηλινό στρατό στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης».

Χαμάς: «Σχέδιο κηδεμονίας»

Αρνητική ήταν πάντως η πρώτη αντίδραση της Χαμάς από τη Γάζα. «Το αποκαλούμενο «σχέδιο Τραμπ» δεν αποτελεί μια αντικειμενική και δίκαιη λύση, αλλά απόπειρα για την επιβολή μιας νέας κηδεμονίας που νομιμοποιεί την ισραηλινή κατοχή» δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα. «Οι προτάσεις που θέλουν τη Γάζα σαν μια αποστρατικοποιημένη ζώνη υπό διεθνή διοίκηση απορρίπτονται κατηγορηματικά από τη συλλογική, εθνική συνείδηση των Παλαιστινίων» πρόσθεσε το ίδιο στέλεχος, το οποίο δεν εκπροσωπεί το Πολιτικό Γραφείο της οργάνωσης που εδρεύει στη Ντόχα.

Απόρριψη του σχεδίου και από την Τζιχάντ

Το σχέδιο απέρριψε ήδη η Ισλαμική Τζιχάντ, μια από τις μικρότερες παλαιστινιακές οργανώσεις που πολεμούν μαζί με τη Χαμάς τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα. Ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης Ζιάντ αλ Νακάλαχ είπε ότι η πρόταση απηχεί την πολιτική του Ισραήλ, ότι αποτελεί «συνταγή για τη συνέχιση της επίθεσης εναντίον του παλαιστινιακού λαού και για την ανατίναξη ολόκληρης της περιοχής».

«Χαιρέτισε» το σχέδιο συμφωνία η Παλαιστινιακή Αρχή

Αντίθετα η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε το σχέδιο συμφωνίας εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα στρώσει το δρόμο για δίκαιη ειρήνη στη βάση της λύσης των δύο κρατών». Όμως ακριβώς αυτή τη λύση των δυο κρατών απορρίπτουν τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Τραμπ, που απέφυγαν χθες το βράδυ την παραμικρή αναφορά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στα σενάρια προσάρτησής της από το Ισραήλ, παρότι δηλώνεται ρητά ότι «το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει κατοχή ή να προσαρτήσει τη Γάζα».

«Οχι» Νετανιάχου σε Παλαιστινιακό κράτος

Στα δυο τελευταία σημεία του σχεδίου αναφέρεται ότι «όταν υλοποιηθεί το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής, ίσως υπάρξουν τελικά οι συνθήκες για μια αξιόπιστη οδό προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως φιλοδοξία του παλαιστινιακού λαού» ενώ σημειώνεται ότι «οι ΗΠΑ θα καθιερώσουν έναν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική συνύπαρξη». Μάλιστα, προς άρση «παρεξηγήσεων» ο Νετανιάχου τόνισε αργότερα μιλώντας σε ισραηλινούς δημοσιογράφους ότι δεν συμφώνησε με τον Τραμπ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. «Οπωσδήποτε όχι, αυτό δεν υπάρχει καν γραμμένο στη συμφωνία» είπε ο Νετανιάχου, ενώ υποστήριξε ότι ο Τραμπ «κατανοεί» την σθεναρή αντίθεσή του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο Τραμπ άτυπος κυβερνήτης της Γάζας

Ο Τραμπ με το ένα χέρι προσφέρει πλήρη κάλυψη στον Νετανιάχου ώστε να «τελειώσει τη δουλειά» εφόσον αρνηθεί η Χαμάς τη συμφωνία ή την υπονομεύσει, και με το άλλο χέρι στέφεται άτυπος κυβερνήτης της ισοπεδωμένης Γάζας, της περιοχής που θέλει να μετατρέψει σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής