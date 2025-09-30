Ο Ολυμπιακός άρχισε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε με το χορταστικό 102-96 της Μπασκόνια στο παιχνίδι της «Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα» για την 1η αγωνιστική.

Σάσα Βεζένκοφ (24 πόντοι, 6/12 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 6/6 βολές, 13 ριμπάουντ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (21 πόντοι, 3/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 9/10 βολές), ηγήθηκαν του σκοραρίσματος, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ αποδείχθηκε χρησιμότατος με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Στη 2η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (2/10 στις 21:45).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102