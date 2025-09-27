Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-83 του Προμηθέα Πάτρας, κατακτώντας το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του (και διαδοχικό). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε τη διαφορά με 21 πόντους (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα), ενώ ακολούθησαν οι Σάσα Βεζένκοφ (16 πόντοι), Ντόντα Χολ (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Τόμας Γουόκαπ (10 πόντοι, 4 ασίστ).

Αναφορικά με την εξέλιξη του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 11-0 και δεν δέχθηκαν πόντο για 3,5 λεπτά. Το 26-8 ώθησε πολλούς να πιστέψουν ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επικρατήσει εύκολα, ωστόσο, όταν ο Πόλικαπ πέτυχε buzzer, το α’ δεκάλεπτο έληξε με σερί 9-0 υπέρ του Προμηθέα.

Ο Πλώτας έγραψε το 11-0 και, κατ’ επέκταση, στο 26-19, έκτοτε όμως ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι, έφτασε μέχρι το +19 (55-36 στο 23′) και έκλεισε στο +17 το τρίτο δεκάλεπτο.

Πάλι αρκετοί πίστεψαν ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει, αλλά το 70-53 έγινε 78-74 με κάτι λιγότερο από 4,5 στο ρολόι!

Χολ με 2/2 βολές, Βεζένκοφ και Παπανικολάου έγραψαν το 84-74, ο Γκρέι μείωσε προσωρινά και ο Παπανικολάου με τρίποντο κατάφερε τη χαριστική βολή στην ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη.