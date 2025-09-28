Ο Ολυμπιακός κατέκτησε εύκολα το πρώτο Super Cup Γυναικών της ιστορίας, καθώς επιβλήθηκε 74-30 του ΠΑΣ Γιάννινα στο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 Κωστακιών της Άρτας.

Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά αλλαγμένες σε σχέση με πέρυσι, όταν τέθηκαν αντιμέτωπες στον τελικό του Κυπέλλου, όπου είχαν επικρατήσει οι «ερυθρόλευκες».

Πλέον ο ο Ολυμπιακός έχει προπονήτρια τη Φρόσω Δρακάκη, ενώ τον ΠΑΣ Γιάννινα καθοδηγεί ο Αρίστιππος Χαντέλης.

Η Χριστινάκη είχε 19 από τους 24 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα φοβερό double-double 32 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ έγρταψε 40 μονάδες στην αξιολόγηση!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-13, 38-24, 57-27, 74-30

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4 (6 ριμπάουντ), Γούλφολκ 6 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καρλάφτη 3 (1), Δίελα 4, Χριστινάκη 32 (10/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κολλάτου 5, Τζόνσον 8 (9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Χαντέλης): Μπρέγκλερ 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαρηγιαννίδου (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μαρίνη 3 (1), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μόρχαουζ 8 (10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιχαηλίδου, Σίγκλετον 8 (14 ριμπάουντ), Παπανικολάου.