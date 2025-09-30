Έναν ιδιαίτερα γενναιόδωρο, νέο κύκλο κρατικών επιδοτήσεων εγκαινιάζει η ιταλική κυβέρνηση από τον προσεχή Οκτώβριο, υπό το σκεπτικό ενίσχυσης των πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων που στη γείτονα χώρα καταγράφουν από τα πιο χαμηλά ποσοστά στη Γηραιά Ήπειρο καθώς καταλαμβάνουν μερίδιο αγοράς 5,2% στο οκτάμηνο, έναντι 15,8% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βάσει των στοιχείων του ACEA.

To πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψους 597 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι στοχευμένο καθώς ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων καθορίζονται νοικοκυριά με εισοδήματα κάτω των 30.000 ευρώ ετησίως και διαμένοντες σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων. Δικαιούχοι υπό περιορισμούς, δηλαδή με πλαφόν 9.000 ευρώ στην επιδότηση θα είναι επίσης νοικοκυριά με ετήσια εισοδήματα έως 40.000 ευρώ.

Επίσης το πρόγραμμα που θα διαρκέσει ως τον Ιούνιο ή μέχρι εξαντλήσεως των πόρων, προϋποθέτει την απόσυρση παλαιότερης τεχνολογίας οχημάτων (Euro5 ή παλαιότερα) προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από την μέγιστη επιδότηση η οποία αποτελεί και το πιο «εντυπωσιακό» στοιχείο των ενισχύσεων καθώς φτάνουν έως και τα 11.000 ευρώ.

Με αυτό δεδομένο, όσοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, θα μπορούν να αποκτήσουν τα πιο προσιτά από τα ηλεκτρικά οχήματα κυριολεκτικά σε τιμές hi-end ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Ενδεικτικά υπό την ισχύ του νέου προγράμματος ιταλικών επιδοτήσεων αλλά και φυσικά υπό την ισχύ εξαιρετικά «επιθετικών» προωθητικών προγραμμάτων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που θα «τρέχουν» παράλληλα, μοντέλα όπως το Dacia Spring και το Leapmotor T03 θα κοστίζουν 3.900 ευρώ και 4.900 ευρώ αντίστοιχα.