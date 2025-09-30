To πολυτελές σκέλος του ομίλου Hyundai ετοιμάζεται πάση δυνάμει να προσθέσει στο portfolio του τη δική του φίρμα επιδόσεων με την ονομασία Magma.

Το πρώτο μοντέλο που θα λάβει το χρίσμα θα είναι το GV60 και αναμένεται να ακολουθήσει τις σχεδιαστικές προδιαγραφές του ομώνυμου πρωτότυπου που οι Κορεάτες είχαν παρουσιάσει προ διετίας στις ΗΠΑ.

Επί του παρόντος, όπως γνωστοποιεί η Genesis το κορεατικό μοντέλο ολοκληρώνει το πρόγραμμα εξέλιξής του το οποίο πραγματοποιήθηκε σε Σουηδία, Καλιφόρνια, Ν. Κορέα καθώς και στα βουνά της Νέας Ζηλανδίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αμιγώς ηλεκτρικό GV60 Magma μπορεί αφενός να αντεπεξέλθει ακόμα και στις δυσχερέστερες συνθήκες από πλευράς θερμοκρασιών αλλά και υψομέτρου και αφετέρου ότι διαθέτει τον απαραίτητο δυναμισμό με όρους οδηγικής συμπεριφοράς που θα περίμενε κανείς από ένα ηλεκτρικό hot-hatch με πολυτελείς προεκτάσεις.

Ανεξαρτήτως του προγράμματος εξέλιξης, όπως έχει επισημάνει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο υπεύθυνος για την εξέλιξη του μοντέλου, Tyrone Johnson, που μοιράζεται πολλά κοινά τεχνολογικά στοιχεία με τα Ioniq 6 και EV6 GT, «έχουμε πολύ διαφορετικά ζητούμενα να επιτύχουμε με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και θα είναι εντελώς διαφορετικό από τα Ioniq 6 και EV6 GT».

Όπως διευκρινίζει ο ίδιος «θα υπάρξουν αλλαγές ακόμα και σε μέρη του ηλεκτρικού συνόλου όσο και της ανάρτησης προκειμένου να επιτύχουμε τη διαφοροποίηση που επιζητούμε».

Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά το GV60 Magma θα υιοθετήσει εντελώς διαφορετικής γεωμετρίας και ηλεκτρονικά ελεχγόμενη ανάρτηση αλλά και ένα ακόμα ισχυρότερο σύστημα πέδησης.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για τη διαθέσιμη ισχύ που θα προσφέρει το ηλεκτρικό hot-hatch αυτή αναμένεται να κινηθεί δεδομένα πέριξ των 650 ίππων.

Εξάλλου, όπως περιγράφουν οι Κορεάτες το μοντέλο που θα σηκώσει το βάρος των συστάσεων για την Magma η οποία θα αφορά στο μέλλον κάθε μοντέλο της Genesis, θα προσφέρει ένα «μοναδικό συνδυασμό των premium χαρακτηριστικών της φίρμας και μιας οδηγικής συμπεριφοράς και δυναμισμού ευρωπαϊκών προδιαγραφών».

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, με δεδομένη την ολοκλήρωση του προγράμματος εξέλιξης η πρεμιέρα του GV60 Magma αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν την εκπνοή της χρονιάς.