Ενότητα και ψυχραιμία, αλλά και μια «αποφασιστική και καλά μελετημένη απάντηση» στις ρωσικές προκλήσεις συνέστησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ.

«Είμαστε ενωμένοι, διατηρούμε την ψυχραιμία μας και δεν θα επιτρέψουμε να οδηγηθούμε σε κλιμάκωση. Ταυτόχρονα, δεν επιτρέπουμε καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να αποκρούσουμε από κοινού οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ από την Βαρσοβία. Ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας έχει συναντήσεις με ομολόγους του από την Πολωνία, την Γαλλία και την Ουκρανία.

«Η Ρωσία θέλει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να προκαλέσει αναταραχή. Αυτό είναι επικίνδυνο και πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια και ενιαίο τρόπο», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι τα πρόσφατα περιστατικά με drones και υβριδικές επιθέσεις «δεν είναι σύμπτωση, ή λάθη, αλλά σκόπιμες επιθέσεις στην “γκρίζα ζώνη”, κομμάτι ενός μοτίβου που στοχεύει στον εναέριο χώρο μας, συνολικά στις κρίσιμες υποδομές μας και στην ετοιμότητά μας να δράσουμε».

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε εγρήγορση, ικανό για δράση και προστατεύει κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας μας», διαβεβαίωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ. Παράλληλα, περιέγραψε την διαρκή επαγρύπνηση ως «το τίμημα της ελευθερίας μας».

Ο κ. Βάντεφουλ υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής στους διαφορετικούς τύπους απειλής.

Ψυχραιμία ζητά ο Πιστόριου

Ο υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους από την πλευρά του δήλωσε ότι τα πρόσφατα περιστατικά αποδεικνύουν ότι η Ρωσία «εξελίσσεται σε ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ» και ότι η Μόσχα «δοκιμάζει τους Συμμάχους στο ΝΑΤΟ με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση», ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν «προσπαθεί σκόπιμα να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα των ευρωπαϊκών εθνών».

Αλλά «δεν θα τα καταφέρει, δεν θα επιτρέψουμε να παρασυρθούμε στην παγίδα της συνεχούς κλιμάκωσής του, θα διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και θα παραμείνουμε σταθεροί και αποφασισμένοι», ξεκαθάρισε ο κ. Πιστόριους, επίσης από την Πολωνία, όπου συμμετέχει σε φόρουμ για την ασφάλεια.