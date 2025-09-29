Η Ιωάννα Σουφλέρη, αρχισυντάκτρια του «ΒΗΜΑScience», μας μεταφέρει όσα έγιναν μετά την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Bio3 Forum, για τη δημιουργία νέου υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης.
Τι σημαίνει αυτή η υπόσχεση για την επιστημονική κοινότητα. Ποιες είναι οι χρόνιες παθογένειες της έρευνας στην Ελλάδα και τι θα άλλαζε η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα.
Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Νέο υπουργείο Έρευνας: Πραγματικότητα ή άλλη μια εξαγγελία;» θα ακούσετε:
- 0:35 Η ανακοίνωση Μητσοτάκη στο Bio3 Forum για νέο υπουργείο εστιασμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός
- 1:45 Ορίζοντας διετίας για τη δημιουργία του υπουργείου, μετά τις εκλογές
- 2:16 Οι παραιτήσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και το πρόβλημα της θεσμικής αδυναμίας
- 3:19 Η ανάγκη για χρηματοδότηση με προτεραιοποίηση και αξιολόγηση
- 4:43 Το ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) και ο σχεδιασμός του βάσει του αμερικανικού προτύπου
- 6:15 Οι αποτυχίες της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας λόγω έλλειψης εθνικής χρηματοδότησης και μειωμένης ανταγωνιστικότητας
- 7:51 Το φιάσκο του προγράμματος «Trust Your Stars»
- 10:30 Οι δυσκολίες και οι προοπτικές του νέου υπουργείου
