Η Ιωάννα Σουφλέρη, αρχισυντάκτρια του «ΒΗΜΑScience», μας μεταφέρει όσα έγιναν μετά την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Bio3 Forum, για τη δημιουργία νέου υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης.

Τι σημαίνει αυτή η υπόσχεση για την επιστημονική κοινότητα. Ποιες είναι οι χρόνιες παθογένειες της έρευνας στην Ελλάδα και τι θα άλλαζε η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Νέο υπουργείο Έρευνας: Πραγματικότητα ή άλλη μια εξαγγελία;» θα ακούσετε:

0:35 Η ανακοίνωση Μητσοτάκη στο Bio3 Forum για νέο υπουργείο εστιασμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός

1:45 Ορίζοντας διετίας για τη δημιουργία του υπουργείου, μετά τις εκλογές

2:16 Οι παραιτήσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και το πρόβλημα της θεσμικής αδυναμίας

3:19 Η ανάγκη για χρηματοδότηση με προτεραιοποίηση και αξιολόγηση

4:43 Το ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) και ο σχεδιασμός του βάσει του αμερικανικού προτύπου

6:15 Οι αποτυχίες της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας λόγω έλλειψης εθνικής χρηματοδότησης και μειωμένης ανταγωνιστικότητας

7:51 Το φιάσκο του προγράμματος «Trust Your Stars»

Το φιάσκο του προγράμματος «Trust Your Stars» 10:30 Οι δυσκολίες και οι προοπτικές του νέου υπουργείου