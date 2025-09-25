«Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει τους λόγους που το τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακυρώθηκε άδοξα. Το παρασκήνιο και τα διαταραγμένα «ήρεμα νερά» Ελλάδας και Τουρκίας.
Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Γιατί ματαιώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν» θα ακούσετε:
0:37 Γιατί θα γινόταν συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
3:17 Πώς έμαθε η ελληνική πλευρά ότι το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο ματαιώθηκε.
4:03 Η προσπάθεια των αντιπροσωπειών να προγραμματίσουν εκ νέου τη συνάντηση.
5:12 Οι βαθύτερες αιτίες που ο Ερντογάν έκλεισε την πόρτα στον Μητσοτάκη.
10:59 Πόσο αναμένεται να επιδεινωθούν οι ήδη διαταραγμένες σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας μετά την ακύρωση του ραντεβού των δύο ηγετών.
12:30 Οι παράγοντες που ισχυροποιούν την εικόνα του Ερντογάν ως πολιτικού.
15:07 Η ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η αλλαγή στάσης υπέρ της Ουκρανίας.
Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια