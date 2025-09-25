«Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει τους λόγους που το τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακυρώθηκε άδοξα. Το παρασκήνιο και τα διαταραγμένα «ήρεμα νερά» Ελλάδας και Τουρκίας.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Γιατί ματαιώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν» θα ακούσετε:

0:37 Γιατί θα γινόταν συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

3:17 Πώς έμαθε η ελληνική πλευρά ότι το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο ματαιώθηκε.

4:03 Η προσπάθεια των αντιπροσωπειών να προγραμματίσουν εκ νέου τη συνάντηση.

5:12 Οι βαθύτερες αιτίες που ο Ερντογάν έκλεισε την πόρτα στον Μητσοτάκη.

10:59 Πόσο αναμένεται να επιδεινωθούν οι ήδη διαταραγμένες σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας μετά την ακύρωση του ραντεβού των δύο ηγετών.

12:30 Οι παράγοντες που ισχυροποιούν την εικόνα του Ερντογάν ως πολιτικού.

15:07 Η ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η αλλαγή στάσης υπέρ της Ουκρανίας.

