Ήταν η φράση που συζητήθηκε περισσότερο από όλες αυτές τις ημέρες. Αν η βελόνα του ΠαΣοΚ κόλλησε και αν δεν ξεκολλήσει, μήπως το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να αναθεωρηθεί η στρατηγική που ακολουθείται σήμερα;

Αυτό ήταν το ζήτημα που έθεσε ο Παύλος Γερουλάνος και σήκωσε πολλή σκόνη. Τι ακριβώς έκανε ένας από τους αντιπάλους του Νίκου Ανδρουλάκη για την προεδρία του κόμματος; Του έδινε διορία; Και μετά τι; Συνέβαλε, σε μια στιγμή που δεν χρειαζόταν, στην εσωστρέφεια; Καραδοκεί γιατί θέλει και αυτός την ευκαιρία του στην ηγεσία; ‘Η μήπως είπε πράγματα που, ναι μεν δεν αρέσουν, αλλά είναι αυτονόητα;

Το ΠαΣοΚ παρουσίασε στη ΔΕΘ συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση, και τώρα θέλει να την επικοινωνήσει με την κοινωνία. Όμως, παρά το ότι έγινε μια αξιοπρόσεχτη δουλειά, δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να δίνει στην Χαριλάου Τρικούπη, την απαιτούμενη άνοδο. Αυτό δείχνει η σειρά των μετρήσεων της κοινής γνώμης που ακολούθησαν τη ΔΕΘ.

Είναι άγνωστο τι θα αποδώσει η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, με τις συνεντεύξεις Τύπου και την παρουσία των στελεχών του ΠαΣοΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη σε όλη τη χώρα. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να προδικαστούν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν, σε μια στιγμή, από ένα τυχαίο γεγονός.

Όμως το ερώτημα που θα τεθεί στο τέλος της χρονιάς, είναι αν το ΠαΣοΚ έχοντας μείνει στη ζώνη του 15% στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να στηρίξει το προεκλογικό του αφήγημα. Τη νίκη έστω με μια ψήφο διαφορά. Πως θα λέει ότι πάει για πρωτιά στις εκλογές αν δεν έχει να δείξει σαφή σημάδια ανόδου;

Η δημοσκοπική στασιμότητα του ΠαΣοΚ- μια μονάδα πάνω μια μονάδα κάτω δεν κάνουν τη διαφορά- θα ανοίξει ακόμα περισσότερο το δρόμο για τον κατακερματισμό του κεντροαριστερού χώρου. Είναι προφανές ότι δεν θα συζητούσε κόμμα ο Τσίπρας, αν τελικά το κάνει, με ένα ΠαΣοΚ στο 18- 20%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι μεθοδικός και ρεαλιστής πολιτικός. Δεν του αρέσει να πετά στα σύννεφα.

Είναι σε θέση να γνωρίζει ότι αν η στρατηγική της «νίκης με μια ψήφο διαφορά» δεν περπατήσει, τότε οι πιέσεις για αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με τα άλλα κόμματα της Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά) θα αποκτήσουν πιο πιεστικό χαρακτήρα.

Είναι επίσης σε θέση να γνωρίζει ότι καμία κεντροαριστερή εξίσωση δεν λύνεται χωρίς το ΠαΣοΚ, όσο διατηρεί την ηγεμονική του θέση στον συγκεκριμένο χώρο.