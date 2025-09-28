«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ αυτήν την στιγμή», είπε στο MEGA ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος.

Όπως εξήγησε: «Η ΝΔ πριν από το καλοκαίρι μπήκε σε μία καινούργια ζώνη, ενώ υπήρχε ανοχή προς τη ΝΔ ως τώρα, τώρα υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη, που δίνανε στον κ. Μητσοτάκη μία ανοχή χωρίς να περιμένουν πολλά, αλλά λέγοντας ότι εντάξει, ας πάμε εκεί. Έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό, ο κόσμος θέλει μία πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε στη ΔΕΘ με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. (…) Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μας δίνει μία ευκαιρία να βγούμε προς τα έξω».

Ο κ. Γερουλάνος σημείωσε επίσης ότι «βλέπω μία σημαντική εγρήγορση του κόμματος με σκοπό το πρόγραμμά μας να γίνει γνωστό σε κάθε σπίτι», ενώ πρόσθεσε: «Η στρατηγική τώρα μπορεί να αυγατίσει. Γιατί; Γιατί μέχρι τώρα όντας το μεγάλο πολιτικό ακροατήριο σε αναμονή, έχοντας μία ανοχή προς τον κ. Μητσοτάκη, το έδαφος δεν είναι ανεύφορο. Τώρα είναι εξαιρετικά εύφορο για να προχωρήσουμε».

Για τις συνεργασίες

Αποκλείοντας μία συνεργασία με τη ΝΔ, ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε:

«Οι συνεργασίες δεν είναι μέσα στο ραντάρ του ΠΑΣΟΚ. Εμείς χαράξαμε μία στρατηγική, την στρατηγική αυτήν την υπηρετούμε. Έχουμε πει ότι ο στόχος μας είναι η διεύρυνση της βάσης μας με ψηφοφόρους απογοητευμένους από τα Αριστερά, μέχρι τους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη που αναζητούν διαφορετική λύση. Εκεί εμείς επενδύουμε».

«Μία συνεργασία με τη ΝΔ δεν είναι μόνο καταστροφική για το ΠΑΣΟΚ, είναι καταστροφική για τη χώρα», τονίζει.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει: «Εμείς επιμένουμε στην στρατηγική μας. Αν την αλλάζαμε την στρατηγική μας κάθε φορά που κάποιος ξυπνάει με ένα διαφορετικό θέλω δικό του, δεν θα είχαμε καμία στρατηγική. Συνεχίζουμε στη δική μας στρατηγική, παρακολουθούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, αλλά από εκεί και πέρα δεν αλλάζεις την στρατηγική σου επειδή κάποιος άλλος έκανε κάτι».

Σύμφωνα με τον κ. Γερουλάνο: «Η ανατροπή στις εκλογές είναι πλέον υπόθεση κινητοποίησης των ανθρώπων οι οποίοι δεν πάνε στην κάλπη. (…) Η δυνατότητά μας να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο και να τον φέρουμε στην κάλπη, είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά».

Για δικαιοσύνη και Πάνο Ρούτσι

Ο κ. Γερουλάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «καθοδηγήσει» τη δικαιοσύνη. «Ξέρω ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να την καθοδηγήσει. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το εύφορο έδαφος που βρίσκει σε περιπτώσεις, γιατί δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη στη Δικαιοσύνη που προσπαθούν να κρατήσουν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι, φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει και εύφορο έδαφος στο οποίο περνάει η άποψη της κυβέρνησης και εκεί αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται επικίνδυνα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μία κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει δικά της στελέχη απέναντι στον στόχο, ο οποίος θα έπρεπε να είναι εθνικός στόχος, να λάμψει η αλήθεια».

Σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε: «Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνούμαστε σε έναν πατέρα οτιδήποτε θέλει σε σχέση με το νεκρό παιδί του. Είναι ιερό του δικαίωμα και το γεγονός ότι καθόμαστε και συζητάμε τόσο καιρό, δείχνει ακριβώς γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι αυτή είναι μία Πολιτεία ανάλγητη».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε:«Βλέπω τη ΝΔ να προσπαθεί να πείσει ότι αυτό είναι ένα πολύχρωμο σκάνδαλο. (…) Αν είναι πολύχρωμο αυτό το σκάνδαλο, είναι διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε, δεν αφορά ακόμα άλλα κόμματα η δικογραφία η οποία ήρθε για την εγκληματική οργάνωση που έστησε το παιχνίδι. Αυτό, η ΝΔ καλά θα κάνει να το καταλάβει».