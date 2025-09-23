Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι αποφασισμένος να αναθερμάνει τη σχέση του με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό φαίνεται και από την πρόταση που έχει ετοιμάσει στον αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τούρκος πρόεδρος σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες αεροσκάφη της Boeing και μαχητικά της Lockheed. Παράλληλα, θα πιέσει για την παραγωγή ορισμένων εξαρτημάτων τους στην Τουρκία.

Ποιος είναι ο λόγος που το κάνει αυτό; Ο Ερντογάν επιθυμεί να αντισταθμίσει τις προγραμματισμένες πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες παραγωγής εξαρτημάτων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συμφωνίες υπόκεινται στην έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα υποδεχτεί τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Είναι φανερό ότι η Άγκυρα προσπαθεί να επαναφέρει τις τεταμένες σχέσεις των τελευταίων ετών.

Τα F-35 και τα τουρκικά ανταλλακτικά

Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα ξεπεραστεί το εμπόδιο των S-400. Με δεδομένη την πρόταση που αποκάλυψε το Bloomberg μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία οδήγησε σε αδιέξοδο με την Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ επέβαλλαν κυρώσεις γνωστές ως CAATSA, οι οποίες στόχευαν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Μια από αυτές ήταν ο αποκλεισμός της Άγκυρας από το πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35.

Μένει να δούμε εάν ο Τραμπ θα συμφωνήσει να τροποποιήσει το CAATSA, ώστε να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει 40 αεροσκάφη F-35A που κατασκευάζονται από την Lockheed. Αυτό είχε υποστηρίξει σε δημοσίευμα του το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ξεκλειδώσει και τη συμφωνία που ήταν στα σκαριά για την κατασκευή της κεντρικής ατράκτου των F35 από τουρκικές εταιρείες. Δέκα τουρκικές εταιρείες είχαν καταθέσει πρόταση ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων η οποία μπήκε στο συρτάρι.

Τα σχέδιο Ερντογάν για τα F16

Παράλληλα, ο Ερντογάν ελπίζει να ολοκληρώσει την αγορά 40 αεροσκαφών F-16 Viper τελευταίας γενιάς. Στα σχέδιά του υπάρχουν επίσης οπλικά συστήματα και εφεδρικοί κινητήρες.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πέρυσι, μετά την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία από την Τουρκία. Η Άγκυρα αρχικά σχεδίαζε να αγοράσει 79 κιτ αναβάθμισης για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων F-16. Ωστόσο, αποφάσισε να αγοράσει F-35A.

Η Τουρκία διαθέτει περίπου 240 F-16, έχοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Η πώληση νέων F-16 θα μπορούσε να επιτρέψει στην Άγκυρα να αποσύρει τα παλαιά F-4.

Η Άγκυρα έχει ζητήσει την άδεια των ΗΠΑ για την απόκτηση και συναρμολόγηση κινητήρων GE Aerospace F110 και F404. Πρόκειται για κινητήρες που χρησιμοποιούνται στα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη. Επιπρόσθετα, η Τουρκία τους χρησιμοποιεί και στα δικά της δικινητήρια πολεμικά αεροσκάφη Kaan και στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hurjet.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη απαντήσει στο αίτημα της Τουρκίας, το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει την παραγωγή των αμερικανικών κινητήρων εν μέσω της αύξησης της ζήτησης για πολεμικά αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, ανέφεραν οι πηγές.