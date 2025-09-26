Για μία ακόμα φορά η κάτοικοι της Αχαΐας είναι αντιμέτωποι με τη φωτιά. Το μεσημέρι της Παρασκευής ξέσπασε πυρκαγιά στο Παναχαϊκό όρος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει δασική έκταση, αλλά το σημείο είναι αρκετά δύσβατο.

Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, δίνουν μάχη με τις φλόγες 65 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Βοήθεια δίνουν από αέρα τρία ελικόπτερα και πέντε αεροπλάνα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2025

