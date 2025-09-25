Στις φυλακές οδηγήθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος, που έπνιξε την αδελφή του το περασμένο Σάββατο στη Χαριλάου.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ομολόγησε το έγκλημα και επανέλαβε ότι οδηγήθηκε σ’ αυτό εξαιτίας της φορτικής συμπεριφοράς του θύματος.

Χρειάστηκε μόλις μισή ώρα για να εξηγήσει στην ανακρίτρια πώς οδηγήθηκε στο έγκλημα με θύμα την 59χρονη αδερφή του. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Τι είπε ο 50χρονος

«Από την ώρα που πήρα την αδερφή μου από το νοσοκομείο ήταν “φορτωμένη”. Είχε νεύρα και μου επέρριπτε ευθύνες για όλα. Χρησιμοποιούσε μειωτικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Με έβρισε μέχρι και επειδή πάτησα στο χαλάκι. Θυμάμαι που την έπιασα με τα χέρια μου, από εκεί και πέρα τίποτα. Συνειδητοποίησα στη συνέχεια τι έκανα», είπε ο 50χρονος στην απολογία του.

Ο 50χρονος έπνιξε την αδερφή του μέσα στο σπίτι της στη Χαριλάου, λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Δίπλα στον κατηγορούμενο βρισκόταν διαρκώς η σύζυγός του, συγγενείς και φίλοι. Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες για να φωτίσουν τη σχέση δράστη και θύματος.