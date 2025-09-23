Ένα 24ωρο πριν την κηδεία της 59χρονης, ο αδερφός της, που ομολόγησε ότι την σκότωσε στο σπίτι που έμενε, παραμένει υπό κράτηση και ετοιμάζεται για την απολογία του.

Ο 50χρονος υποστήριξε ότι σκότωσε την αδελφή του επειδή ήταν «συναισθηματικά διαταραγμένος», ωστόσο οι πράξεις του δείχνουν ένα άλλο προφίλ από αυτό που θέλησε να σκιαγραφήσει για τον εαυτό του.

Ο δολοφόνος υποστηρίζει ότι σκότωσε την 59χρονη έπειτα από συνεχείς παρατηρήσεις που του έκανε, αλλά και από τα όσα του είπε η σύζυγός του.

O 50χρονος ανέφερε σε αστυνομικούς πως θόλωσε μετά από τηλεφώνημα της γυναίκας του: «Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό, λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματά μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε».

«Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί όπου άφησα τα παπούτσια μου. Στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη την στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καβγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου, ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου», δήλωσε ο δράστης.

Ο δράστης δεν βρισκόταν «εν βρασμώ ψυχής»

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης ο 50χρονος δεν βρισκόταν «εν βρασμώ ψυχής», καθώς η πράξη του είχε διάρκεια.

«Δεν πήρε ένα όπλο να πυροβολήσει, για να αναρωτηθεί μετά τι έκανε, αλλά πήρε τη σακούλα και έπνιξε την αδελφή του» σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης, υπογραμμίζοντας ότι η σορός της 59χρονης έφερε σημάδια πάλης.

«Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πάλης ο αδελφός θα μπορούσε να αντιληφθεί την πράξη του και να υπαναχωρήσει, όμως συνέχισε» πρόσθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας προσπαθούν ακόμη να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα, να συνειδητοποιήσουν τα στοιχεία της έρευνας, σε αντιδιαστολή με τις περιγραφές του κατηγορούμενου.

Η σχέση του θύματος με την αδελφή του δράστη

Κανείς από το περιβάλλον των δύο αδερφών δεν είχε ικανό τον 50χρονο να φτάσει στο έγκλημα. Αγαπούσε την αδερφή του, την φρόντιζε και έδειχνε διαχρονικά το μεγάλο της στήριγμα.

«Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, ο αδερφός της ήταν στη Δανία, γύρισε την Τρίτη το βράδυ αλλά μετά άρχισε να την υπηρετεί συνέχεια, όπως έκανε πάντα. Ο αδερφός της ήταν το στήριγμά της και πάντα την βοηθούσε. Την στήριζε πάρα πολύ αλλά δεν είχε βάλει μάλλον όρια και αυτό είχε κάποιο κόστος στην οικογενειακή του ζωή», αναφέρει φίλη της 59χρονης.

Το θύμα δεν είχε καλή σχέση με τη νύφη της, όπως ανέφερε μία από τις καλύτερες φίλες της.

«Μου είχε πει ότι δεν είχε καλή σχέση με τη νύφη της και ότι ήταν θέμα διαφωνίας στο ζευγάρι αυτό το πράγμα, ότι την στήριζε πολύ ο αδερφός της» υποστήριξε.