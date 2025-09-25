Συνεχίζονται και σήμερα οι καταθέσεις μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους θέσουν τα μέλη της επιτροπής οι πρώην πρόεδροι του Οργανισμού Μπαμπασίδης Κυριάκος και Σημανδράκος Ευάγγελος.

Ο «χορός» των μαρτύρων άνοιξε χθες, με τον προσωρινό πρόεδρο του Οργανισμού, Ιωάννη Καββαδά να καταθέτει πρώτος. Ο ίδιος δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, επικαλούμενος συχνά τον σύντομο χρόνο στον οποίο προΐσταται του οργανισμού. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καββαδάς, ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού προέδρου στον απόηχο της υπόθεσης, δηλαδή μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Κανονικά οι εκκρεμούσες πληρωμές

Αν και σε πολλές ερωτήσεις απάντησε ότι είναι αναρμόδιος, εξήγησε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι εκκρεμούσες πληρωμές σε αγρότες θα γίνουν κανονικά και έως τις 31/12/2025.

Όπως είπε, «μελετούμε σε βάθος τα δεδομένα που βρήκαμε στον οργανισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, κάνουμε καταγραφή υποχρεώσεων μέχρι 31/12 και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία δικαιούχων πληρωμών ώστε να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές που πρέπει σε αυτούς που πρέπει και σε αυτούς που δικαιούνται.

Γίνεται επίσης λεπτομερέστατη καταγραφή συμβάσεων προμηθειών αρχείων προσωπικού και κάθε άλλου στοιχείου για ενσωμάτωση από την ΑΑΔΕ».

Ο κ. Καββαδάς πάντως δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην λειτουργία του Οργανισμού, τους ελέγχους που γίνονται στα Ε9, τους ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνης εργαζόμενους, οι συνομιλίες των οποίων υπάρχουν και στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και τους ελέγχους των περιβόητων ΚΥΔ.

Αντιδράσεις από την κατάθεση Σαλάτα

Από την άλλη πλευρά, η κατάθεση του Νίκου Σαλάτα προκάλεσε τις αντιδράσεις των μελών της αντιπολίτευσης ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι καρατομήθηκε απευθείας από το Μαξίμου και πιο συγκεκριμένα κατονόμασε τον Γιώργο Μυλωνάκη. Υποστήριξε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και του ανακοίνωσε την αποπομπή του.

Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μυλωνάκης φέρεται να είπε στον κ. Σαλάτα ότι «οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό». Κάτι όμως που διέψευσε κατά την κατάθεση του ο μάρτυρας. Όπως εξήγησε στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον κ. Μυλωνάκη ειπώθηκε ότι δεν είναι καλό να έχουμε αντιπαλότητα με τις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Ο κ. Σαλάτας πάντως, είπε ότι πρέπει να ελεγχθούν οι πέντε ευρωπαίοι εισαγγελείς, η κ. Τυχεροπούλου αλλά και ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζοντας ότι αυτό σημαίνει κατάρρευση του κράτους δικαίου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου διώκεται για 20 αδικήματα ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα, η συγκεκριμένη διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στενή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Βαγγέλη Σημανδράκου την επίμαχη περίοδο 2022-2023.