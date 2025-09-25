Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήταν μόνο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά είχε πλούσιο έργο και στην ανάδειξη του αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου. Ο αθλητικογράφος Αντώνης Καρπετόπουλος και ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης θυμούνται τους σταθμούς της καριέρας του.

Στο σημερινό επεισόδιο: Το σημερινό Podcast Σινεμά στη Σέντρα, είναι αφιερωμένο στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον μοναδικό κινηματογραφικό ηθοποιό και σκηνοθέτη που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Ο αθλητικογράφος Αντώνης Καρπετόπουλος και ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον λαμπρό ηθοποιό. Ανατρέχουν σε όλες σχεδόν τις ταινίες του, ξεχωρίζουν τις καλύτερες (για τον καθένα τους) και μιλούν για την ουσία όλων όσα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πρέσβευε ως προσωπικότητα. Ηταν υπέροχος όπως ο Γκάτσμπι και ήθελε να νιώθει συνηθισμένος, όπως οι Συνηθισμένοι άνθρωποι, η πρώτη και ίσως καλύτερη ταινία που σκηνοθέτησε.