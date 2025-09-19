Συζητώντας εδώ και αρκετό καιρό στο Podcast Σινεμά στη Σέντρα για κινηματογράφο και – ενίοτε – για αθλητισμό, ο αθλητικογράφος Αντώνης Καρπετόπουλος και ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης δέχονται πολλά μηνύματα και σχόλια από ακροατές, οι οποίοι από την δική τους πλευρά, εκφέρουν την άποψή τους για το ίδιο το podcast αλλά και για άλλα θέματα σχετικά με τον κινηματογράφο (όπως και τον αθλητισμό).

Στο σημερινό επεισόδιο: Στο παρελθόν το Σινεμά στη Σέντρα έχει αφιερώσει ώρα αποκλειστικά σε αυτά τα μηνύματα και αυτό θα κάνει και σε αυτή την έκδοσή του. Για περίπου μισή ώρα οι δύο δημοσιογράφοι διαβάζουν την κριτική που ασκείται απέναντί τους και σχολιάζουν τα μηνύματα των φίλων του podcast με ευγένεια, χιούμορ και απώτερο στόχο την ίδια την βελτίωσή τους.