Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ διοργανώνει τη μεγάλη γιορτή του ντοκιμαντέρ Με Τα Μάτια Ανοιχτά στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Ένα Φεστιβάλ με προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, με το βλέμμα στραμμένο στους Έλληνες κινηματογραφιστές, που παρά τις δύσκολες συνθήκες εξακολουθούν να παράγουν σημαντικές ταινίες ντοκιμαντέρ που ανοίγουν τον διάλογο με την ατομική και συλλογική πραγματικότητα.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο 27/09

17:00 – Γέφυρες Δημιουργίας: Σχολές Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ. Πάνελ με την υποστήριξη του Προγράμματος Εξωστρέφειας του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Αφιέρωμα στη σπουδαία Βρετανίδα ντοκιμαντερίστρια Kim Longinotto, επίσημη καλεσμένη του Φεστιβάλ.

18:30 – Προβολή της βραβευμένης ταινίας Divorce Iranian Style (1998).

20:00 – Masterclass από την Kim Longinotto, ανοιχτό στο κοινό. (Σημ.: Το masterclass θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα).

21:30 – Προβολή της ταινίας Dreamcatcher (2015)

Κυριακή 28/09

17:00 – Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον ήχο! Masterclass από δύο διακεκριμένους ειδικούς στη μίξη και τον σχεδιασμό ήχου, τον Κώστα Βαρυμποπιώτη και την Περσεφόνη Μήλιου.

Για πρώτη φορά φέτος εγκαινιάζουμε το “Διαγωνιστικό Τμήμα Σπουδαστικών Ταινιών Μικρού Μήκους”.

Την κριτική επιτροπή του νέου αυτού θεσμού συγκροτούν οι συνάδελφοι και μέλη της ΕΕΝ: Μάρκος Γκαστίν, Σταύρος Στάγκος και Ιωάννα Νεοφύτου. Οι προβολές των ταινιών του 1ου Διαγωνιστικού Τμήματος θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα Β’ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, από τις 16:00 έως τις 20:45.

Η απονομή του Βραβείου ΕΚΚΟΜΕΔ Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας Μικρού Μήκους θα λάβει χώρα στο κλείσιμο του Φεστιβάλ, την Κυριακή 28/9 στις 22:00. Η Ένωσή μας θα τιμήσει την ταινία που θα επιλεγεί με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.

“Με το Ντοκιμαντέρ μου Ταξιδεύω”. Θα προβληθούν ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκαν στα σχολεία των Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος CineΜαθήματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Ε.Ε.Ν. διοργανώνει, παράλληλα με το Φεστιβάλ, το Εργαστήριο Ανάπτυξης Προτάσεων Ντοκιμαντέρ Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα 20 & 21 Σεπτεμβρίου και 4 & 5 Οκτωβρίου, στον χώρο της Σχολής Σταυράκου.

Το Εργαστήριο έχει σκοπό να ενισχύσει νέους – τόσο σε ηλικία όσο και σε εμπειρία – κινηματογραφιστές που διερευνούν το είδος του ντοκιμαντέρ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλία προέλευσης των συμμετεχόντων σεναριογράφων και σκηνοθετών, οι οποίοι προέρχονται όχι μόνο από τον χώρο του κινηματογράφου και από σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και από τη δημοσιογραφία, τις εικαστικές τέχνες, τις ανθρωπιστικές σπουδές και την εκπαίδευση. Συντονίστρια του Εργαστηρίου η σκηνοθέτρια Μαρία Λεωνίδα Διδάσκουν οι Χρήστος Καρακέπελης και Διονυσία Κοπανά. Κατά τη διάρκεια τριών εντατικών ημερών, οι συμμετέχοντες θα περάσουν μέσα από μια διαδικασία παρουσίασης, επιμέλειας, βελτιστοποίησης και επανεγγραφής των ιδεών τους.

Την τέταρτη ημέρα, οι προτάσεις θα παρουσιαστούν ενώπιον μιας επιτροπής, σε ένα φιλικό αλλά ουσιαστικό κλίμα αξιολόγησης, με σκοπό την ανάδειξη της αρτιότερης πρότασης και παρουσίασης. Το βραβείο προσφέρει το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και αφορά στην ένταξη της επιλεγμένης πρότασης στο Agora Boost, ένα πενθήμερο εργαστήρι συμβουλευτικής και εκπαίδευσης δημιουργών ντοκιμαντέρ που έχουν ως βάση τους την Ελλάδα. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέρουν επιπλέον καθοδήγηση στους συμμετέχοντες σκηνοθέτες και παραγωγούς σχετικά με τα σχέδια των ταινιών τους.

Πρόγραμμα Προβολών & Εκδηλώσεων

Πέμπτη 25/09

18:00 Κιβώτιο Μνήμης (71΄), σκην. Αθανασία Δρακοπούλου

19:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί εκ μέρους της ΕΕΝ και του ΕΚΚΟΜΕΔ

20:00 Τα Βήματα του Κόσμου (85΄), σκην. Ηρώ Σιαφλιάκη

22:00 On Lavender (74΄), σκην. Μάκης Ευαγγελάτος, Ειρήνη Χατζή

Παρασκευή 26/09

18:00 Bugs Under my Skin (26΄), σκην. Μάρκο Κρίμπαλης Ρούντιτς, Χαράλαμπος Νικούλης , Ταξίδι στο Βέλγιο (20΄), σκην. Γιώργος Ευθυμίου

19:15 Εκτός Εαυτού (90΄), σκην. Τάσος Γκολέτσος

21:15 Σχέδιο Θανάτου για ένα Σκύλο και έναν Άντρα (66΄), σκην. Χρήστος Καρακέπελης

Σάββατο 27/09

17:00 “Γέφυρες Δημιουργίας: Σχολές Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ” Πάνελ με την υποστήριξη του Προγράμματος Εξωστρέφειας του ΕΚΚΟΜΕΔ. Συντονιστής: Σταύρος Στάγκος

18:30 Divorce Iranian Style (1998) (75΄), σκην. Kim Longinotto & Ziba Mir-Hosseini

20:00 Masterclass από την επίσημη καλεσμένη ντοκιμαντερίστρια Kim Longinotto (Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα)

21:30 Dreamcatcher (2015) (104΄), σκην. Kim Longinotto

Κυριακή 28/09

17:00 Αφιέρωμα στον Ήχο Masterclass από τους διακεκριμένους ειδικούς στη μίξη και στον σχεδιασμό ήχων, Κώστα Βαρυμποπιώτη και Περσεφόνη Μήλιου. Συντονιστής: Μελέτης Μοίρας

18:30 Tonnage (19΄), σκην. Γιώργος Κυβερνήτης

19.00 Αυτή που Ελπίζει (67΄), σκην. Στρατής Χατζηελενούδας

20:30 Σκάβοντας (39΄), σκην. Εμμανουέλα Σέργη Fatbardha (24΄), σκην. Κίττυ Κεντέζη

22:00 Απονομή & Προβολή της βραβευμένης ταινίας του Διαγωνιστικού Προγράμματος Σπουδαστικών Ταινιών Μικρού Μήκους