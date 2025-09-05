Με το Φεστιβάλ Βενετίας να βρίσκεται λίγο πριν την κορύφωσή του και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να παρακολυθεί από εκεί όλες τις εξελίξεις, ο Αντώνης Καρπετόπουλος κρατά το πηδάλιο του Podcast Σινεμά στη Σέντρα και μας προετοιμάζει για όσα θα δούμε στη νέα κινηματογραφική σεζόν.

Στο σημερινό επεισόδιο: Ο Αντώνης Καρπετόπουλος φιλοξενεί τον κριτικό κινηματογράφου και σινεφίλ Γιάννη Βασιλείου σε μια κουβέντα για όλα όσα (αλλά και όσα δεν) περιμένουμε φέτος στις αίθουσες. Από το Avatar και τον Λάνθιμο μέχρι τον Κάμερον, τον Τζάρμους, τον Στίβεν Κινγκ και λίγο… ελληνικό σινεμά, οι δυο τους συζητούν για τις ταινίες που μας υπόσχονται συγκινήσεις, για αυτές που μας τρομάζουν πριν καν βγουν, αλλά και για το τι σημαίνει να πηγαίνεις σινεμά με χαρά.