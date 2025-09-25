Τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε δύο κορυφαίες εταιρείες σούπερ του ελληνικού λιανεμπορίου χθες από την ΔΙΜΕΑ, ίσως να μην είναι και τα τελευταία, όπως αναφέρουν στον ΟΤ καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στην Lidl Hellas ύψους 805.340 ευρώ αφορούσε πρώτον, έλεγχο ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του 2024 – ίσως στα τέλη του χρόνου – και τα ευρήματα του οριστικοποιήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου και δεύτερον, αφορά παραβίαση της καταργηθείσης διάταξης από τις 30 Ιουνίου, που αφορούσε στον «πλαφόν» του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Εντοπίστηκαν και άλλα σούπερ μάρκετ να παρανομούν

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ στις αρχές του περασμένου Αυγούστου και αφορούσε την διαμόρφωση του πλαφόν του μικτού περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων στη διάρκεια του Μαΐου. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε ορισμένες επιχειρήσεις, που όμως το ύψος τους είναι μικρότερο από τα 50.000 ευρώ στην κάθε μία και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας δεν δημοσιοποιείται η επωνυμία τους.

Οι έλεγχοι και το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων

Όμως κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποίησε η ΔΙΜΕΑ, επίσης εντός του Αυγούστου για τον ίδιο λόγο, για το πλαφόν του μικτού περιθωρίου κέρδους, που αφορούσε όμως στον Ιούνιο – τελευταίο μήνα εφαρμογής της σχετικής διάταξης. Ως εκ τούτου, όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέα πρόστιμα – κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Στην περίπτωση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη ΑΕΕ, το πρόστιμο της οποίας ανέρχεται στα 1.440.000 ευρώ, αφορούσε, κατά το υπουργείο Ανάπτυξης στην παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει από τον περασμένο Μάρτιο το πλαίσιο των προσφορών. Εξάλλου, σε ανακοίνωση της η εταιρεία επιμένει πως δεν έχει παραβιάσει το σχετική νομοθεσία και πρόκειται «να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για την δικαίωση της».

Η Επιτροπή υπαλλήλων

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο Κώδικας Δεοντολογίας το υπουργείο συνέστησε επιτροπή υπαλλήλων του, στην οποία προσέφυγαν σχεδόν όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις με σύννομο τρόπο. Μεταξύ αυτών ήταν και η ΕΥ Σκλαβενίτης ΑΕΕ, η οποία σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της πως «είχαμε λάβει έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης» αναφερόμενη στο κίτρινο χρώμα των ταμπελακίων. Βέβαια και οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες – όπως και όλες οι υπόλοιπες στο παρελθόν – θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια επιχειρώντας να ακυρώσουν τα επιβληθέντα πρόστιμα.

Η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών

Εν τω μεταξύ η πρωτοβουλία του υπουργού κ. Θεοδωρικάκου για μείωση των τιμών 1.000 προϊόντων, εξελίσσεται πλέον στη σκιά των επιβληθέντων προστίμων. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει αποτραβηχτεί, αφού πρώτα – σε δύο συναντήσεις – διατύπωσε τις επιθυμίες του, τόσο προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όσο και προς τις προμηθευτικές εταιρείες. Οι δύο πλευρές πλέον αναζητούν σύννομους – με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού – τρόπους, προκειμένου να διευθετηθούν τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες.

Στο τραπέζι ο αριθμός των κωδικών

Πηγές της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ έλεγαν ότι η πρωτοβουλία θα εφαρμοστεί. Την χρονική της αφετηρία την τοποθετούσαν μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου. Ουσιώδης παράγοντας, που δημιουργεί προσκόμματα – τα οποία όπως έλεγαν θα επιλυθούν τελικά – είναι η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις προσφορές. Σε κάθε περίπτωση και σε βαρύ κλίμα, προμηθευτές και λιανέμποροι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο αριθμός των κωδικών που θα μειωθούν και ποιο το εύρος της μείωσης.

