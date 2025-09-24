Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό τοις πάσι ότι δεν τρέφει και ιδιαίτερη εκτίμηση στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Και για ακόμα μια φορά δεν δίστασε να το δείξει δημόσια στο Presidential Walk of Fame στο Λευκό Οίκο, εκεί όπου κρέμονται τα πορτραίτα όλων των προέδρων των ΗΠΑ.

Σήμερα η ειδική βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας, Μάργκο Μάρτιν, μοιράστηκε το βίντεο στο X αναφέροντας: «Η Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας έφτασε στην Κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας».

Εκεί λοιπόν, στη θέση του πορτραίτου του Μπάιντεν, μπήκε μια φωτογραφία με την… αυτόματη υπογραφή του!

🚨 LMFAO! President Trump has just unveiled the Presidential Wall of Fame at the White House, and Joe Biden’s portrait is an AUTO-PEN 🤣🔥 pic.twitter.com/CLuq5YbEqx — Nick Sortor (@nicksortor) September 24, 2025

Μπάιντεν: Εγώ έπαιρνα τις αποφάσεις

Σύμφωνα με το CNN ο Τραμπ διέταξε το καλοκαίρι έρευνα για πράξεις του Μπάιντεν που αφορούν τη χρήση της αυτόματης υπογραφής. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητούσε από το νομικό γραφείο του Μπάιντεν, σε συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελέα Πάμ Μποντί και άλλους επικεφαλής υπηρεσιών, να ερευνήσει εάν «ορισμένα άτομα συνωμότησαν για να παραπλανήσουν το κοινό σχετικά με την πνευματική κατάσταση του Μπάιντεν και αντισυνταγματικά ασκούσαν τις εξουσίες και ευθύνες του Προέδρου».

Ο Μπάιντεν τότε απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, δηλώνοντας: «Θέλω να είμαι σαφής: εγώ έπαιρνα τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου. Εγώ αποφάσιζα για τις χάρες, τα εκτελεστικά διατάγματα, τη νομοθεσία και τις προκηρύξεις. Οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν το έκανα είναι γελοία και ψευδής».