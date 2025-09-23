Μεταξύ των συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς που είχε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν και η έκτακτη με τη διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Όπως προκύπτει από κομματικές πηγές, στη διάρκεια αυτής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε την απαρέγκλιτη κεντρική γραμμή της Κουμουνδούρου πως τίθεται απέναντι σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που αποκλείει τους τοπικούς φορείς από τη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της ΔΕΘ.

Γι’ αυτό και επικρότησε την κοινή ανακοίνωση των τεσσάρων φορέων της πόλης (Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό, Τεχνικό Επιμελητήριο, Εμπορικός Σύλλογος) και συντάχθηκε μαζί τους. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει καν περιθώριο διορθώσεων στην κυβερνητική προσέγγιση και ότι είναι αναγκαίο το σύνολο της διοίκησης της ΔΕΘ να παραμείνει στην πόλη και στους φορείς.

Επανέλαβε, επιπρόσθετα, ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Έκθεση να βγει από το Υπερταμείο διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα της. Μάλιστα ενημέρωσε ότι, «επειδή όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», όπως με νόημα τόνισε, πρόκειται να κατατεθεί αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.

Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για το Κράτος Δικαίου

Παραπλεύρως, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε ν’ αναδείξει εκ νέου το ζήτημα του εγχώριου status quο ως προς το Κράτος Δικαίου και τη λειτουργία του απέναντι στις ΜΚΟ. Επί αυτού η Κουμουνδούρου επικαλέστηκε την κατάθεση του Γκέρχαρντ Έρμισερ, Προέδρου της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, o κ. Έρμισερ μίλησε για κατάσταση απελπισίας στην Ελλάδα σε σχέση με τη μεταχείριση των ΜΚΟ από την κυβέρνηση, ένα θέμα που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Ανέφερε, ακόμη, ότι στην Ελλάδα οι ΜΚΟ κατηγορούνται για παράνομη πολιτική δράση, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Yπενθύμισε ότι όταν μια χώρα υπογράφει διεθνείς συνθήκες υποχρεούται να τις τηρεί και να σέβεται τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων τονίζοντας πως πλέον βλέπουμε κράτη να δηλώνουν πως οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων δεν ισχύουν γι’ αυτά, απλώς επειδή δεν τους αρέσουν.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και τις απειλές κατά ΜΚΟ ακόμη και των ίδιων των δικηγόρων τους, ο Γκέρχαρντ Έρμισερ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί με εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων.

Ο Κ. Αρβανίτης έθεσε ενώπιων του Ευρωκοινοβουλίου το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο -όπως τόνισε- παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα. «Αν και το δικαίωμα για άσυλο θα έπρεπε να είναι αδιαμφισβήτητο, η κυβέρνηση των Αθηνών παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Συνθήκη της Γενεύης», επεσήμανε.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής μίλησε, τέλος, για εκδικητική πολιτική που στρέφεται κατά των ΜΚΟ και των νομικών εκπροσώπων τους. Εξ ου και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σαφή θέση για το τι σκοπεύει να πράξει για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, σταματώντας να παρέχει κάλυψη στην ελληνική κυβέρνηση.