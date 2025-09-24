Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε σήμερα νωρίς το πρωί Ερανιστικό Νομοσχέδιο (δηλ πολλές διαφορετικές διατάξεις που λύνουν πολλά διαφορετικά θέματα σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο) από το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, «η σύνταξη του ήταν τελικά δύσκολη και επίπονη – περιλαμβάνει πάνω από 100 άρθρα-, αλλά άπαντες συνειδητοποίησαν πόσα πολλά διαφορετικά κρίσιμα θέματα λύνει για την στελέχωση των Νοσοκομείων, την λειτουργία των εποπτευομένων μας φορέων, τον έλεγχο της Φαρμακευτικής δαπάνης, του κλάδους των Ιατρών, Φαρμακοποιών, Φυσικοθεραπευτών κλπ και κυρίως λύνουμε πολλά θέματα των ασθενών»

Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείο του υπουργού για το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε: «Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας επιδιώκεται:

α) Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αποτελεσματική ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά,

β) ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης,

γ) η εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Υγείας και ιδίως του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε) και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),

δ) η ενίσχυση και η στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

ε) η ορθή λειτουργία των φαρμακείων και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,

στ) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και

ζ) ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Λειτουργίας (ΜΗΝ) και των ιδιωτικών κλινικών.

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου εστιάζουν, κυρίως, στα ακόλουθα: