Έλλειψη χρόνου επικαλέστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ακύρωση του ραντεβού του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη. Και ενώ για τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν βρέθηκε κάποιο «κενό» στην ατζέντα του Τούρκου προέδρου, ο ίδιος πραγματοποίησε μια σειρά από άλλες επαφές υψηλού επιπέδου.

Από τη σύνοδο για τη Γάζα με τον Ντόναλντ Τραμπ και περιφερειακούς ηγέτες, μέχρι τις διμερείς με τον Λίβυο πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος είχε ένα σφιχτό πρόγραμμα με το πολυσυζητημένο τετ α τετ με τον Έλληνα πρωθυπουργό να μην λαμβάνει χώρα.

Η αναβολή της συνάντησης επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί από την Αθήνα με το επιχείρημα ότι ο Ερντογάν είχε προσκληθεί στη σύνοδο για το Παλαιστινιακό.

Ωστόσο, η πλήρης ματαίωση της συνάντησης, όπως όλα δείχνουν, δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο σεναρίων στο παρασκήνιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Η συνέντευξη στο Fox News

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε στην εκπομπή του Μπρετ Μπάιερ στο αμερικανικό κανάλι Fox News, όπου έκανε δηλώσεις που συζητήθηκαν.

Σε ερώτηση αν όσα συμβαίνουν στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε αλλιώς. Είναι ξεκάθαρα γενοκτονία. Και αυτή η γενοκτονία έχει έναν υπεύθυνο: τον Νετανιάχου».

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, πάνω από 125.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ αρκετοί μεταφέρθηκαν στην Τουρκία για περίθαλψη. Δήλωσε επίσης ότι δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, αλλά «ομάδα αντίστασης».

Erdogan to Fox News: “I don’t see Hamas as a terrorist organization. On the contrary, I see it as a resistance group.” pic.twitter.com/oZvXa0CaKO — MenchOsint (@MenchOsint) September 22, 2025

Για το ζήτημα των ομήρων της Χαμάς, σημείωσε ότι είναι λάθος να επιρρίπτεται όλο το βάρος στην παλαιστινιακή πλευρά, διερωτώμενος πώς μπορεί να παραγνωρίζονται οι πράξεις του Νετανιάχου.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, είπε ότι η Τουρκία «ποτέ δεν θα ήθελε να έχει ξεσπάσει», υπογραμμίζοντας τις ισορροπίες που κρατά η Άγκυρα και με τη Μόσχα και με το Κίεβο.

Τέλος, μίλησε για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, θυμίζοντας ότι η Τουρκία έχει καταβάλει 1,4 δισ. δολάρια για το πρόγραμμα F-35 χωρίς να εχει πάρει αεροσκάφη, κάτι που χαρακτήρισε «ασύμβατο με τη στρατηγική συνεργασία».

Προανήγγειλε ότι το θέμα, μαζί με τα F-16 και την αμυντική βιομηχανία, θα τεθεί στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

H σύνοδος για τη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε σε σύνοδο για τη Γάζα στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών από τον αραβικό κόσμο.

Μετά τη λήξη της, εμφανίστηκε ικανοποιημένος μπροστά στο «Σπίτι της Τουρκίας», μιλώντας για μια «πολύ παραγωγική και θετική» συνάντηση. Όπως δήλωσε, σύντομα θα δημοσιοποιηθεί κοινή διακήρυξη, με τις τοποθετήσεις Τραμπ και του Εμίρη του Κατάρ να ξεκαθαρίζουν το αποτέλεσμα της βραδιάς.

Συνάντηση με τον Λίβυο ηγέτη Μοχάμεντ αλ Μενφί

Στο «Σπίτι της Τουρκίας», ο Ερντογάν είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβυκού Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ αλ Μενφί.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν διμερείς σχέσεις και περιφερειακά ζητήματα, με τον Τούρκο πρόεδρο να επαναλαμβάνει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τη διαρκή σταθερότητα στη Λιβύη και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επαφή με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκε η Γάζα, η Ουκρανία, η Κύπρος, αλλά και η ανάγκη μεταρρύθμισης του ίδιου του ΟΗΕ.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι το σημερινό μοντέλο του ΟΗΕ έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, καλώντας σε άμεση αναθεώρηση.

Παράλληλα, κατήγγειλε τις επιθέσεις του Ισραήλ, λέγοντας ότι υπονομεύουν όχι μόνο τους Παλαιστινίους αλλά και την παγκόσμια ειρήνη, και ζήτησε εντατικοποίηση της πίεσης για απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια.

Συνάντηση με εκπροσώπους αμερικανικών think tanks

Παράλληλα, ο Ερντογάν συναντήθηκε με εκπροσώπους αμερικανικών think tanks σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το τουρκικό ίδρυμα SETA.

Στη συνάντηση τον πλαισίωσαν σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησής του

Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού του ήταν η ομιλία του στην 80ή Γενική Συνέλευση. Ο Ερντογάν μίλησε για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας όσα συμβαίνουν «χείριστη στιγμή της ανθρωπότητας».

«Στην Αμερική, στην Ευρώπη, αν ένα αγκάθι τρυπήσει το χέρι ενός παιδιού, οι γονείς πονάνε. Στη Γάζα όμως, παιδιά χάνουν χέρια, πόδια και ζωές», είπε, δείχνοντας φωτογραφίες με τις συνθήκες που επικρατούν.

Στην ομιλία του κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία που διαρκεί πάνω από 700 ημέρες, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και χιλιάδες παιδιά ανάμεσά τους. Μίλησε για «κατάρρευση του συστήματος υγείας», για «όπλο πείνας» που χρησιμοποιείται εναντίον αμάχων και για «καταστροφή της ίδιας της ζωής» στη Γάζα.

Το ραντεβού που δεν έγινε

Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι υπήρχαν κάποια περιθώρια χρόνου για ένα σύντομο τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε.

Η εξέλιξη αυτή, όσο κι αν παρουσιάζεται ως συνέπεια του πιεσμένου προγράμματος, αναπόφευκτα τροφοδοτεί νέο κύκλο σεναρίων για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί μπορεί ο Ερντογάν να βρήκε χρόνο για τη Γάζα, τη Λιβύη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ — αλλά για τον Έλληνα πρωθυπουργό, όχι.