Χωρίς να βγουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες της Τετάρτης η «πιο σημαντική συνάντηση», σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσα στον ίδιο και επιλεγμένους ηγέτες μουσουλμανικών χωρών – μεταξύ αυτών και ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση, που αφορούσε τη Γάζα πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και φέρεται να αποτέλεσε το λόγο που ο Ερντογάν ανέβαλε τη συνάντησή του με τον έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση των δυο ηγετών ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, ενώ εκείνη των μουσουλμάνων ηγετών με τον Τραμπ λίγο αργότερα.

Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν επίσης ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

Τα μόνα σχόλια που προέκυψαν μετά το τέλος της ήρθαν από τον Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε «μια καλή συνομιλία για τη Γάζα, με σπουδαίους ηγέτες», όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ενώ ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη συνάντηση «εύφορη» και τον ίδιο «ικανοποιημένο». Ο τούρκος πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για μια κοινή δήλωση των ηγετών η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο ειδικός σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έκανε απλά ένα… thumbs up όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους πώς πήγε η συνάντηση.

Το διακύβευμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση ως κρίσιμη για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, σκοπός των μουσουλμάνων ηγετών ήταν «να τον ευαισθητοποιήσουν και να του αλλάξουν γνώμη για τη Γάζα», καθώς ο Τραμπ μαζί με τον Γουίτκοφ θα παρουσίαζαν τα δικά τους σχέδια για την περιοχή.

Οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες το τελευταίο διάστημα έχουν ανεβάσει ιδιαίτερα τους τόνους απέναντι στο Ισραήλ, όχι μόνο λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα, αλλά και εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα του Κατάρ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το Al Jazeera εκτίμησε ότι η αλλαγή στάσης του αμερικανού προέδρου αναφορικά με την Ουκρανία και τα πρωτοφανή λόγια υποστήριξής του προς τη χώρα και τον ηγέτη της Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους «έδωσε την ελπίδα ότι ο Τραμπ ακούει διαφορετικές ιδέες σήμερα».

Ωστόσο, προς ώρας δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ειπώθηκε τελικά. Επιπλέον, η ομιλία του αμερικανού προέδρου νωρίτερα το απόγευμα από το βήμα του ΟΗΕ δεν έδειξε καμία απόκλιση από τη γενική του στάση προς το ζήτημα, ενώ χαρακτήρισε την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους από τη Γαλλία σαν μια «χάρη προς τη Χαμάς». Βέβαια τόσο στην ομιλία του όσο και στις δηλώσεις του με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, επανέλαβε την ανάγκη ο πόλεμος να λήξει άμεσα, κατηγορώντας όμως μόνο τη Χαμάς για τη συνέχισή του.

Η Χαμάς αργότερα το βράδυ εξέδωσε την απάντησή της, στην οποία αναφέρει πως διαθέτει «όλη την απαιτούμενη ευελιξία και θετικότητα για τον σκοπό αυτό» και έριξε την ευθύνη στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.