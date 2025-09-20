Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στον ΗΣΑΠ, όταν συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε βλάβη και ακινητοποιήθηκε.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην πλατφόρμα, ακολουθώντας σχετική καθοδήγηση από το προσωπικό.

Ωστόσο, αρκετοί επιβάτες ανέφεραν πως παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από τα βαγόνια του τρένου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της λειτουργίας.