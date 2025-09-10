Ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα όλο υποσχέσεις: ο Γιάννης Χουβαρδάς με τον «Ιβάνοφ» του Τσέχοφ και πρωταγωνιστή τον Αργύρη Ξάφη. Ο Νίκος Καραθάνος με το έργο Τζένη-Τζένη των Γιαλαμά-Πρετεντέρη και πρωταγωνιστές τους Χρήστο Λούλη, Άγγελο Παπαδημητρίου, Χάρις Αλεξίου και Ζέτα Μακρυπούλια μεταξύ άλλων. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με τον «Γιάννη τον Φονιά» και το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη.

Οι επιστροφές των Ιόλη Ανδρεάδη και Γιώργου Κουτλή με τις επιτυχημένες περσινές παραστάσεις τους Οσα παίρνει ο άνεμος και Merde!, Αλλά και ο Τάσος Πυργιέρης με το παιδικό έργο Μέριλιν της Τασούλας Επτακοίλη και ο Δημήτρης Μαλισσόβας με το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ Ilya Darling από το Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ Ντασσέν με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη, βραβευμένο με Οσκαρ καλύτερου τραγουδιού για τα «Παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι.

Πρόκειται για ορισμένα από τα σημαντικά ονόματα που σκηνοθετούν στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στο πλαίσιο του εορταστικού καλλιτεχνικού προγράμματος που ανακοινώθηκε χθες για την εμβληματική επέτειο των 130 χρόνων του θεάτρου.

Εκδηλώσεις σε όλο τον Πειραιά

Ένα πρόγραμμα που θα απλωθεί σε όλη την πόλη και εκτείνεται από το θέατρο σε τοπόσημα σημαντικά, λαϊκά και ιστορικά, που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα – στα ξενοδοχεία της Τρούμπας, στις μουσικές ιστορίες και το ρεμπέτικο που άνθησε στον Πειραιά, στις αλάνες και στον Ολυμπιακό, το εργατικό φαγητό και το ιστορικό σουβλατζίδικο «Αιγυπτιακόν» στη Νέα Κοκκινιά, τα επαγγέλματα της θάλασσας σε μία παιδική έκθεση ζωγραφική στο Ναυτικό Μουσικό από το Ίδρυμα «Θ. Λασκαρίδης», τους αποχαιρετισμούς που σημειώθηκαν στο σημείο του «γκουντμπάι» και τους βομβαρδισμούς της πόλης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ξανά πίσω στο θέατρο και τις μεγάλες προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τη μεγάλη διαδρομή του όπως ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης, σε έναν σφιχτό εναγκαλισμό του Δημοτικού Θεάτρου με την πόλη και τις ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές που την καθόρισαν.

«Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα βασίστηκε στη ρήση του Αναγνωστάκη «να ξέρεις πάντα το πότε το πώς, γιατί το τι», είπε χθες ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Νίκος Διαμαντής. «Συνομιλώντας με το σήμερα δημιουργήσαμε μία πλατφόρμα από παραστάσεις που συνομιλούν διακριτά με το καλλιτεχνικό στίγμα καταξιωμένων καλλιτεχνών», σημείωσε.

Από τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια, που αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή του θεάτρου, κεντρική θέση έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά στον δημοτικό μηχανικό και αρχιτέκτονα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Ιωάννη Λαζαρίμο. Ουσιαστική συμβολή στο αφιέρωμα έχουν οι Ευαγγελία Μπαφούνη, Ιστορικός – Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά, Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ και Σταματίνα Μαλικούτη, αρχιτέκτων-μηχανικός ΕΜΠ. Εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις και η αστική παρέμβαση Ντοκουμέντα του Πειραιά, φέρνουν στο προσκήνιο αφηγήσεις της πόλης μέσα από περφόρμανς και ταχυδράματα.

Το άνοιγμα στη νέα γενιά σηματοδοτεί η ανάθεση από το ΔΘΠ στον 17χρονο μαθητή της Γ΄ Λυκείου, Γιώργο Λακιώτη να γράψει ένα πρωτότυπο, μικρό ταχύδραμα για να παρουσιαστεί στις αλάνες του Πειραιά.

«Σύμβολο της ταυτότητας της πόλης»

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης: «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει φέτος 130 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό, αποτελώντας σύμβολο της ταυτότητας της πόλης. Είναι μια ξεχωριστή επέτειος, γεμάτη μνήμες και συγκινήσεις, αλλά και ελπίδα για ένα ακόμα πιο φωτεινό μέλλον. Το Δημοτικό Θέατρο δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στολίδι ή ένας χώρος τέχνης. Είναι ένας θεσμός με σπουδαία ιστορική κληρονομιά και ταυτόχρονα ζωντανός πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας.

Με συνέπεια, όραμα και σκληρή δουλειά, καταφέραμε την τελευταία δεκαετία να του δώσουμε νέα πνοή και να το καταστήσουμε επίκεντρο πολιτισμού όχι μόνο της πόλης αλλά και της χώρας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο του Δ.Θ.Π. ως “ναυαρχίδας του πολιτισμού” του Πειραιά. Με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με σημαντικές δράσεις και με την συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών, το θέατρο ανοίγει τους ορίζοντές του και συνομιλεί ουσιαστικά με την κοινωνία και την ιστορία μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά σε αυτή τη διαδρομή: τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Νίκο Διαμαντή, την Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη, τους εργαζόμενους του θεάτρου και φυσικά τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης μας που στηρίζουν το Δημοτικό μας Θέατρο. Εύχομαι από καρδιάς να συνεχιστεί αυτό το έργο με υγεία, δημιουργικότητα και πίστη στη δύναμη της Τέχνης. Ο Πειραιάς έχει ανάγκη —και αξίζει— έναν πολιτισμό που εμπνέει, που θυμίζει ποιοι είμαστε και μάς οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο».

Επίσης, για πρώτη φορά, μια έκδοση εξασφαλίζει την παρουσίαση όλων των παραστάσεων (περί τις 2000) που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από επαγγελματικούς θιάσους, από την ημέρα ίδρυσής του, το 1895 έως σήμερα. Στην πλήρη παραστασιογραφία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, την πρωτογενή έρευνα – τεκμηρίωση της πλήρους παραστασιογραφία του ΔΘΠ, υπογράφει η Βίκυ Μαυρογόνατου, θεατρολόγος – δραματολόγος.

Στο πλαίσιο των εορτασμό των 130 χρόνων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιού, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκδηλώσεις στην Κεντρική Σκηνή με το αναλόγιο «Μαρία Δοξαπατρῆ. Ποίημα δραματικὸν εἰς πράξεις πέντε ὑπὸ Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη» (από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου).

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

2025 – 2026

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΜΙΤΣΕΛ

«ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ»

Πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία : Ιόλη Ανδρεάδη

Επανάληψη

Από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου για 8 παραστάσεις

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ερμηνεύουν :

Σκάρλετ Ο΄ Χάρα: Λένα Παπαληγούρα

Ρετ Μπάτλερ: Ορέστης Τζιόβας / Κωνσταντίνος Καβακιώτης (διπλή διανομή)

Άσλεϋ: Όμηρος Πουλάκης

Τζέραλντ: Γεράσιμος Γεννατάς

Μέλανι: Ιφιγένεια Καραμήτρου

Μάμμυ: Idra Kayne

Τσαρλς, Φρανκ, Βόρειος & Επιστάτης: Θάνος Κόνιαρης

Έλλεν: Δάφνη Καμμένου

Σουέλλεν: Ελευθερία Πάλλα

Στο ρόλο της μικρής Μπόνι Μπλού: Νάρια Αθανασοπούλου / Άνα Τζουλάκη

Χριστοδούλου (διπλή διανομή)

Ζωντανά επί σκηνής ο μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης

*

SUYAKO

«MERDE!»

[Μια μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου]

Επανάληψη

Σκηνοθεσία : Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Από 16 Οκτωβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παίζουν (αλφαβητικά):

Μαριαλένα Ηλία, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

*

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«ΜΕΡΙΛΙΝ»

Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης

Από 1η Νοεμβρίου έως 5 Απριλίου 2026

Παίζουν (αλφαβητικά):

Πάνος Αποστολόπουλος, , Μαλβίνα Βεργιόγλου, Έλενα Γεώργα, Γιάννης Γκρέζιος, Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Νίκος Παλιούρας, Χρήστος Σταθούσης, Γιώργος Τριανταφύλλου, Δανάη Τσιρώνη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ

«Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ»

Σκηνοθεσία : Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Από 1η Δεκεμβρίου έως 26 Μαΐου 2026

Ηθοποιοί:

Μιχάλης Σαράντης

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης

Άννα Καλαϊτζίδου

Φώτης Θωμαϊδης

Γεωργία Συφιανού

*

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ

«ΙΒΑΝΟΦ»

Σκηνοθεσία : Γιάννης Χουβαρδάς

Από 23 Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2026

Πρωταγωνιστούν:

Αργύρης Ξάφης

Μαρία Σκουλά

Γιάννης Νταλιάνης

Νίκος Χατζόπουλος

Αλεξάνδρα Καζάζου

Πηνελόπη Τσιλίκα

Χάρης Φραγκούλης

Νικόλας Χανακούλας

Κατερίνα Λυπηρίδου

Θανάσης Δόβρης

Ευάγγελος Βογιατζής

και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon που ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

*

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ

«ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ»

Σκηνοθεσία : Nίκος Καραθάνος

Από 17 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2026

Παίζουν οι Ηθοποιοί: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου,

Άγγελος Παπαδημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα,

Γιάννης Κοτσυφάς, Ιωάννα Μπιτούνη, Νίκος Καραθάνος κ.ά.

*

“ILLYA DARLING”

Βασισμένο στην ταινία ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Μαλισσόβας

Από 6 έως 28 Ιουνίου 2026

Το musical Illya Darling ανεβαίνει τον Ιούνιο 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Στίχοι: Joe Darion

Κείμενο και πρώτη σκηνοθεσία: Jules Dassin

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Χορογραφίες : Θοδωρής Πάνας

Βοηθός Σκηνοθέτη : Πάνος Παταγιάννης

Πρωταγωνιστεί η Νάντια Μπουλέ

*Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα

Δείτε το εορταστικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά εδώ