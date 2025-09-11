Σπάνια μια συναυλία ξεκινά με πατερίτσες και γύψους και τελειώνει με πολιτικά συνθήματα.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων, η Νίκη και η Όλγα Σκιαδαρέση, οι «Σκιαδαρέσες» που γνωρίσαμε αρχικά μέσα από το YouTube στην πανδημία, μετέφεραν την ψηφιακή τους περσόνα στη σκηνή, στήνοντας ένα show που έμοιαζε ταυτόχρονα με συναυλία, θεατρικό act και καλοστημένο inside joke.

Μια βραδιά που ξεκίνησε σαν αστείο, αλλά εξελίχθηκε σε συλλογικό βίωμα γεμάτο real life memes, sing-alongs και πολιτικό μήνυμα.

Opening act με γύψους και stand-up

Η μπλε αφίσα με τα σκίτσα των δύο αδελφών έγραφε «Πόρτες 19:30 – ΄Έναρξη 21:00».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @imaginart_live

Στις 21:00 το θεατρο είχε ήδη αρχίσει να γεμίζει, κυρίως με γυναίκες late millennials και Gen Z και λίγα άτομα της Gen Alpha.

Στις 21:20 το θέατρο είναι πια εμφανώς γεμάτο. Στις 21:22 τα φώτα σβήνουν, τα βλέμματα στρέφονται στη σκηνή και το κοινό παθαίνει το πρώτο σοκ.

«Ωχ, είναι με πατερίτσα;», ακούγεται από το πλήθος.

Η Νίκη ανεβαίνει στην σκηνή στηριζόμενη σε πατερίτσες και γύψο στο δεξί της πόδι.

Λίγο μετά, εμφανίζεται και η Όλγα κουβαλητή από μουσικό της μπάντας που τις συνόδευε, τυλιγμένη με γάζες και αυτοκόλλητα επιθέματα σε όλο της το σώμα.

Σιγά σιγά όλοι οι μουσικοί στήνονταν στη θέση τους, ο καθένας με κάποιον «τραυματισμό».

Το concept είχε ήδη κερδίσει το κοινό, χωρίς ακόμα να έχει παιχτεί ούτε μία νότα.

Το setlist ξεκίνησε με το «Ευχαριστώ για τον χρόνο σου», την ώρα που δύο τεράστιες φουσκωτές κούκλες, βγαλμένες από την αφίσα του live, σηκώθηκαν δεξιά κι αριστερά της σκηνής, λικνιζόμενες στον αέρα. Το κοινό που δεν άργησε ούτε δευτερόλεπτο να μπει στο κλίμα, ξεκινά αμέσως να τραγουδά.

Το τραγούδι τελειώνει και όλοι περιμένουν μια εξήγηση για τους επιδέσμους και του γύψους.

Σε αυτό το σημείο ξεκινάει ένα τύπου «stand-up comedy» act από την Όλγα. Αυτοσαρκασμός για το «νεποτισμό» που τις κατηγορούν, λογοπαίγνια για τα σωματικά και ψυχικά τραύματα και αληθινό γέλιο από το κοινό.

Τελικά, αποκαλύπτουν πως ένας από όλους που βρίσκονταν στο stage ήταν όντως τραυματισμένος και ότι αντί να τον αφήσουν εκτός, αποφάσισαν να εμφανιστούν όλοι «λαβωμένοι».

Όταν η συναυλία γίνεται παρέα

Ήδη από το δεύτερο τραγούδι, το «Προβληματικιά», το vibe ήταν ξεκάθαρο. Το κοινό πρόλαβε το κουπλέ πριν ακόμα μπουν οι Σκιαδαρέσες, κι από εκεί και πέρα όλα κύλησαν σε παρεΐστικο mood. Συνέχισαν με το «Δε θέλω να φύγεις» και το όλο το θέατρο τραγούδησε τόσο δυνατά που καλύψε σχεδόν τα μικρόφωνα.

Στο «Το τραγούδι του Βαγγέλη» έγινε ο απόλυτος χαμός. Όλοι στην αρένα ξεκλειδώνουν τα κινητά τους και αρχίζουν να βιντεοσκοπούν από την κάμερα του Instagram, για να απαθανατίσουν το αγαπημένο τους τραγούδι.

Ενώ, στο «Είμαστε φίλοι μου λες» η αρένα χοροπηδούσε σαν ένα σώμα.

Τα κωμικά acts

Οι Σκιαδαρέσες δεν περιορίστηκαν μόνο στο μουσικό κομμάτι. Έστηναν μικρά acts ανάμεσα στα τραγούδια, όπως όταν κάθε μέλος της μπάντας περιέγραφε τραγουδιστικά τον «τραυματισμό» του, καταλήγοντας όλοι μαζί στο ρεφρέν «ό,τι δεν σε σκοτώνει σε αφήνει, με κάποιο πρόβλημα που θα σου μείνει, άουτς».

Οι νεαρές καλλιτέχνιδες δεν έχασαν ούτε λεπτό την επαφή με το κοινό, που έμοιαζε να απολαμβάνει πλήρως τη ροή της βραδιάς.

Μια συναυλία με τόσο αυθορμητισμό δεν θα μπορούσε να μην έχει τα δικά της «fail moments», όπως όταν η Νίκη θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά και να τραγουδήσουν σε όσους είχαν γενέθλια στις 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της συναυλίας, και την ενημερώσει με μήνυμα γι αυτό:

«Θυμάμαι μόνο δύο ονόματα από όσους μου στείλατε. Χειροκροτείστε όσοι έχετε γενέθλια». Μόλις 2-3 χειροκροτήματα ακούγονται από το πλήθος, με τη Νίκη να συμπληρώνει αμήχανα, «Μου είχατε στείλει περισσότεροι».

Η αμηχανία καλύφθηκε αμέσως, όταν στο επόμενο κομμάτι «Τρίχες» οι φακοί από τα κινητά άναψαν μαζικά στις κερκίδες, μετατρέποντας το θέατρο σε έναστρη νύχτα.

Το επόμενο κομμάτι του setlist ήταν το «Προτιμούσα τον παλιό», άλλη μια αφορμή για ένα ακόμα κωμικό act.

Όταν ήρθε η σειρά της Νίκης να μπει στο κομμάτι, η Όλγα αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει με ένα ποτ πουρί από τραγούδια των 00s, αφήνοντάς την να την κοιτάζει απορημένη μέχρι να επιστρέψει στο ρεφρέν.

Από Άννα Βίσση και Έλενα Παπαρίζου μέχρι Celine Dion, φοβούμενες ότι «το πρόγραμμα είχε αρχίσει να κάνει κοιλιά», οι Σκιαδαρέσες κλείνουν, τελικά, μαζί το «Προτιμούσα τον παλιό» ενθουσιασμένες πάντα που το κοινό της ακολουθεί μέχρι την τελευταία νότα.

Από το χιούμορ στην έξαψη και στην συγκίνση

Στο «Ισόβια μουν@ρ@», το θέατρο σείστηκε. Το κοινό σχεδόν ούρλιαζε κάθε στίχο, χοροπηδώντας σαν σε φεστιβάλ, όπως και στο «Το τραγουδι της G», όπου η εξαλλοσύνη στο μπροστινό κομμάτι της αρένας ειδικά, ήταν προφανής:

«Σε θέλω! Πάτα με!», ουρλιάζει μια κοπέλα στη Νίκη, στο τέλος του κομματιού, με την καλλιτέχνιδα να γελάει αμήχανα ευχαριστώντας όλους όσους τους τιμούν με την παρουσία τους.

Για τα επόμενα κομμάτια η Νίκη «μετακομίζει» στο πίσω μέτος της σκηνής, και κάθεται στα πλήκτρα, αφήνοντας την Όλγα μπροστά στο μικρόφωνο και ακολουθούν τα πιο συναισθηματικά, slow κομμάτια.

Η ατμόσφαιρα τώρα είναι συγκινητικά ήρεμη, ζευγάρια φιλιούνται, φίλοι αγκαλιάζονται.

Το συναισθηματικό up & down ήταν συνεχές. Οι δύο αδερφές, σχεδόν αμήχανες μπροστά στην πιο ευαίσθητη πλευρά τους, γύριζαν ξανά το κλίμα σε χιούμορ, αστειευόμενες με τη μπάντα και δανείζοντας θεατρικά στοιχεία στη ροή του live.

«Το τραγούδι του μαλάκα» δεν θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει από τα highlights της βραδιάς. Όλοι φώναζαν έξαλλοι, «Όμως ο μαλάκας θα ‘ναι πάντα μαλάκας». Σίγουρα για κάποιους το live λειτούργησε ψυχοθεραπευτικα.

Επόμενο αγαπημένο τραγούδι το «Έχουμε θέμα», η σκηνή με την αρένα και τις κερκίδες έχουν γίνει ένα, μια παρέα με κοινά βιώματα. Μπορεί να μην γνωρίζεις τον διπλανό σου, αλλά νιώθεις ότι μοιράζεστε κοινές εμπειρίες.

Το ταλέντο δεν κρύβεται

Παρά τον αυτοσαρκασμό και τα κωμικά acts, δεν χάνεται ούτε στιγμή η μουσική ουσία. Οι Σκιαδαρέσες έχουν καλές φωνές, καθαρές και δυνατές, με αρμονία που βγαίνει φυσικά μεταξύ τους. Το ταλέντο τους είναι εμφανές τόσο στα πιο uptempo κομμάτια όσο και στις πιο συναισθηματικές στιγμές.

Η απάντηση στα hate comments

Μια στιγμή που σίγουρα θα συζητηθεί ήταν στο «Ντουμπάι» – ένα τραγούδι γεμάτο αυτοσαρκασμό που έγραψαν ως απάντηση στα hate comments που δέχονται στα social media. Οι δύο αδερφές άνοιξαν κορσέδες και κατέβασαν μπλούζες προβάλλοντας το στήθος τους.

Το live έκλεισε με το «Θάλασσα», αφήνοντας την ατμόσφαιρα να αιωρείται ανάμεσα στη συγκίνηση και την απογοήτευση που η βραδιά έφτανε στο τέλος της.

Οι Σκιαδαρέσες προσποιούνται ότι αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι και φεύγουν.

Το πολιτικό μήνυμα στο φινάλε

Το encore, βέβαια, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Ισόβια μουν@ρ@», ξανά, με όλο το θέατρο να βρίσκεται σε συλλογική έκσταση.

Πριν αποχαιρετήσουν η Νίκη φωνάζει δυνατά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και εκατοντάδες φωνές ενώθηκαν μαζί της. Ήταν η πιο πολιτική στιγμή μιας κατά τα άλλα χαοτικά διασκεδαστικής βραδιάς.

Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το τελευταίο fail της βραδιάς, όταν μετά την κωμική τους υπόκλιση, η Όλγα θυμάται ότι έχουν ξεχάσει τις πένες που είχαν τυπώσει για να πετάξουν στο κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Μουσικοί και Σκιαδαρέσες πετούν στο κοινό τις πένες αλλά ο αέρας τις επιστρέφει στο stage.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να το κάνουμε!», είπαν.

Φεύγουν βιαστικά γιατί είχαν ξεπεράσει για λίγο το όριο της ώρας κοινής ησυχίας αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται αν αυτό που έζησε ήταν live, stand-up comedy ή μια τεράστια παρέα που μοιράστηκε τα ίδια βιώματα για σχεδόν δύο ώρες και είκοσι λεπτά.

Το takeaway

Οι Σκιαδαρέσες απέδειξαν πως δεν είναι απλώς ένα viral act του TikTok. Είναι δύο καλλιτέχνιδες που ξέρουν να μετατρέπουν κάθε live σε εμπειρία, με χιούμορ, αυθορμητισμό, fail moments που δεν φοβούνται να δείξουν και τραγούδια που λειτουργούν σαν συλλογικό ημερολόγιο μιας γενιάς.

Στο Θέατρο Βράχων, τραύματα, memes, sing-alongs και πολιτικά συνθήματα έγιναν ένα. Κι αυτό ακριβώς είναι που κάνει τις Σκιαδαρέσες να ξεχωρίζουν.