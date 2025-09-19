Από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, επιτέθηκε στον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, αργά το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με τα σχόλια του για την υπόθεση της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στελέχη του ABC και της μητρικής εταιρείας Disney γνώριζαν ότι αντιμετώπιζαν ένα μεγάλο πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κίμελ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του τη Δευτέρα, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ και ορισμένοι άλλοι Ρεπουμπλικάνοι αντιδρούσαν στην μοιραία ένοπλη επίθεση εναντίον του Κέρκ. Ο Μπρένταν Καρ απάντησε από την πλευρά του ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) θα μπορούσε να λάβει μέτρα κατά των αδειών μετάδοσης των σταθμών που ανήκουν στο ABC.

Διαφημιστές και συνεργάτες σύντομα τηλεφώνησαν στο δίκτυο εκφράζοντας την ανησυχία τους για την εκπομπή του Κίμελ. Στελέχη των Sinclair και Nexstar, ιδιοκτητών περισσότερων από 60 τοπικών σταθμών του ABC, δήλωσαν στους επικεφαλής του δικτύου μετά τα σχόλια του Καρ ότι θα «αναστείλουν επ’ αόριστον» την έναρξη της εκπομπής εκείνο το βράδυ, κινήσεις που θα περιόριζαν την εμβέλεια του προγράμματος.

Η προγραμματισμένη απάντηση του Κίμελ

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο Κίμελ είχε προγραμματίσει να απαντήσει στα σχόλια του Καρ στην εκπομπή του την Τετάρτη το βράδυ, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από την εμφάνισή του Κίμελ στον αέρα, η Dana Walden, συμπρόεδρος της Disney Entertainment, συζήτησε με τον παρουσιαστή το σχέδιό του για απάντηση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Μετά τη συζήτηση μεταξύ του Κίμελ και της Walden, αυτή αλλά και άλλα ανώτερα στελέχη σκέφτηκαν ότι η προσέγγιση του σταρ θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Τα στελέχη συζήτησαν επίσης το ζήτημα της ασφάλειας του προσωπικού, καθώς υπάλληλοι της εκπομπής του Κίμελ είχαν ήδη λάβει απειλητικά e-mail, μετά τα σχόλια του Καρ, ενώ είδαν και τα προσωπικά τους στοιχεία αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Η Walden συναντήθηκε με την ομάδα της και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Bob Iger, πριν τα δύο στελέχη αποφασίσουν να σταματήσουν, τουλάχιστον, προσωρινά την προβολή της εκπομπής “Jimmy Kimmel Live!”, ανέφεραν οι πηγές. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τον Κίμελ για την απόφαση.

Άτομο κοντά στην εκπομπή είπε ότι ο Κίμελ σχεδίαζε να πει ότι τα λόγια του διαστρεβλώνονταν σκόπιμα από ορισμένα μέλη του κινήματος Make America Great Again.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες Μέσων Ενημέρωσης επί Τραμπ

Οι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης αντιμετωπίζουν σύνθετα πολιτικά και εμπορικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ιδιαίτερη επιρροή σε εταιρείες που εξαρτώνται από τις ομοσπονδιακές ραδιοφωνικές συχνότητες, οι οποίες ρυθμίζονται από την FCC ή χρειάζονται την έγκριση του οργανισμού για συμφωνίες.

«Φτάσαμε σε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κέρκο ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς», είπε ο Κίμελ στο κοινό του τη Δευτέρα.

Ο Κίμελ επέκρινε επίσης τη διαδικασία πένθους του Προέδρου Τραμπ για τον Κερκ, η οποία, όπως είπε, ήταν παρόμοια με το «πώς ένα 4χρονο παιδί θρηνεί ένα χρυσόψαρο».

Μερικοί συντηρητικοί διαμαρτυρήθηκαν για αυτά τα σχόλια. Ο Καρ είπε στον συντηρητικό podcaster Benny Johnson ότι ο Κίμελ φάνηκε να «παραπλανά άμεσα το αμερικανικό κοινό» και υπαινίχθηκε ότι η FCC θα μπορούσε να λάβει μέτρα κατά των αδειών μετάδοσης των σταθμών που ανήκουν στο ABC.

Καρ: Το Nexstar «έκανε το σωστό»

Αφού το ABC απέσυρε την εκπομπή του Κίμελ, ο Καρ δήλωσε σε ανάρτηση του στο X το βράδυ της Τετάρτης ότι «οι τοπικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον» και επαίνεσε το Nexstar που «έκανε το σωστό». Επαίνεσε επίσης το Sinclair σε ξεχωριστή ανάρτηση.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ότι τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα που είναι «εναντίον» του ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζήτημα αφαίρεσης αδειών. «Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα, αλλά παίρνουν άδεια», είπε.

Η Nexstar, ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός με έδρα το Ντάλας, ο οποίος κατέχει και λειτουργεί περισσότερους από 200 τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, χρειάζεται την έγκριση της FCC για την εξαγορά της Tegna έναντι 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Χρειάζεται επίσης η υπηρεσία να χαλαρώσει τους κανόνες που περιορίζουν επί του παρόντος το ποσοστό που μπορεί να φτάσει ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός στο 39% των τηλεοπτικών νοικοκυριών της χώρας.

«Η απόφαση να σταματήσει η μετάδοση του ‘Jimmy Kimmel Live!’ ελήφθη μονομερώς από την ανώτερη εκτελεστική ομάδα της Nexstar χωρίς καμία επικοινωνία με την FCC ή οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία πριν από τη λήψη αυτής της απόφασης», δήλωσε εκπρόσωπος της Nexstar.

Οι διαφημίσεις του ABC

Το ABC, το οποίο βρισκόταν στη μέση του σχεδιασμού μιας ζωντανής εκπομπής με τον Κίμελ, η οποία αναμενόταν να γυριστεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αργότερα αυτόν τον μήνα, έσπευσε να ικανοποιήσει τους διαφημιστές που είχαν πληρώσει για διαφημίσεις που θα προβάλλονταν σε επεισόδια που ακυρώθηκαν.

Οι αγοραστές διαφημίσεων δήλωσαν ότι πιθανότατα θα μεταφέρουν τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί για την εκπομπή του Κίμελ σε άλλα προγράμματα, με ορισμένους εξ αυτών όμως να σκέφτονται να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.

«Ζούμε σε πολύ ανησυχητικές και σουρεαλιστικές εποχές, κάτι που είναι το μόνο που θα πω τώρα για το θέμα», δήλωσε ο John Wolk, μέλος της ομάδας της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, σε ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη.

Επίσης, δεν είναι λίγα τα μέλη της κοινότητας δημιουργών του Χόλιγουντ που έχουν επικρίνει την απόφαση της Disney να αποσύρει τον Κίμελ. Τα συνδικάτα ηθοποιών και παραγωγών εξέδωσαν μάλιστα δηλώσεις, στις οποίες επικρίνουν την απόφαση.

Ο Ντέιμον Λίντελοφ, συνδημιουργός του κλασικού δράματος του ABC, “Lost”, υπερασπίστηκε τον Κίμελ στο Instagram και είπε ότι δεν θα ήθελε να εργαστεί για την εταιρεία που απέσυρε τον παρουσιαστή από τον αέρα.

“Όλοι βλέπουμε πού οδηγεί αυτό, σωστά; Μιλάμε για ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό δεν είναι καλό”, δήλωσε ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, ο πρώην παρουσιαστής βραδινών εκπομπών, σε εκδήλωση του περιοδικού Atlantic την Πέμπτη.

Η απάντηση των Δημοκρατικών

Από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, Δημοκρατικός γερουσιαστής κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ευθέως για λογοκρισία, ενώ ο πρώην πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι έχει υιοθετήσει τη δική της εκδοχή της κουλτούρας ακύρωσης (cancel culture).

Την ίδια ώρα, επικριτές των μέσων ενημέρωσης δήλωσαν ότι η αποπομπή του Κίμελ, σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση του CBS να ακυρώσει την βραδινή εκπομπή του με παρουσιαστή τον συχνό επικριτή του Τραμπ, Στίβεν Κόλμπερτ, όταν η σεζόν της λήξει τον Μάιο του 2026, θα οδηγήσει τις εκπομπές σε αυτολογοκρισία και θα δημιουργήσει ένα ανατριχιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος χειροκρότησε την κίνηση στο Truth Social, πήγε ένα βήμα παραπέρα, προτρέποντας το NBC να ακυρώσει τις εκπομπές «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και «Late Night with Seth Meyers». Εκπρόσωπος του NBCUniversal αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Νομίζω ότι ο βαθμός του συμβιβασμού των ΜΜΕ στο μέλλον θα είναι σε κάποιο βαθμό συνάρτηση του είδους της οικονομικής τιμωρίας που θα μπορεί να ασκήσει η κυβέρνηση», δήλωσε ο Lee Levine, συνταξιούχος δικηγόρος μέσων ενημέρωσης. «Όποτε η πιθανή τιμωρία ήταν αρκετά σημαντική, κατά το πρόσφατο παραελθόν, το δίκτυο αργά ή γρήγορα υπέκυψε».

Το ABC άλλωστε, στα τέλη του περασμένου έτους, συμφώνησε να πληρώσει 15 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή για δυσφήμιση που άσκησε ο Τραμπ εναντίον του δικτύου και του Τζορτζ Στεφανόπουλου.

Η Paramount νωρίτερα φέτος συμφώνησε να πληρώσει 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή με τον Τραμπ σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης στην εκπομπή «60 Minutes» με την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Εκείνη την εποχή, η FCC εξέταζε την προτεινόμενη συγχώνευσή της με την Skydance Media.

Λίγο μετά τον διακανονισμό, η FCC ενέκρινε τη συγχώνευση. Ο Carr, ο οποίος εξασφάλισε παραχωρήσεις από την Skydance, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ενός διαμεσολαβητή στο CBS News, δήλωσε ότι ο διακανονισμός δεν σχετιζόταν με την έγκριση.