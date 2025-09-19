Το τέλος της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» από το ABC και η απομάκρυνση του Jimmy Kimmel έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων για το πόσο ελεγχόμενα είναι από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Αμερική.

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν, που παρουσίασε το «The Late Show» στο CBS για 22 χρόνια, πριν αναλάβει ο Στίβεν Κολμπέρ το 2015, σχολίασε όσα έγιναν, χαρακτηρίζοντάς τα «δυστυχία». Υπενθυμίζουμε ότι ο Kimmel θεωρεί εδώ και χρόνια τον Λέτερμαν προσωπικό και επαγγελματικό του είδωλο και μάλιστα ως έφηβος είχε πινακίδα κυκλοφορίας «L8 NITE», αφιερωμένη στο τηλεοπτικό franchise που δημιούργησε ο Λέτερμαν στο NBC πριν μετακομίσει στο CBS.

«Αυτό είναι δυστυχία», είπε ο Λέτερμαν στον δημοσιογράφο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του «The Atlantic Festival» στη Νέα Υόρκη. «Ξέρουμε όλοι πού οδηγείται αυτό, σωστά; Είναι ελεγχόμενα ΜΜΕ. Και δεν είναι καλό. Είναι ανόητο. Είναι γελοίο. Και δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή επειδή προσπαθείς να κολακέψεις μια αυταρχική εγκληματική διοίκηση στον Λευκό Οίκο. Δεν λειτουργεί έτσι αυτό».

Βολές κατά του Καρ

Ο Λέτερμαν στράφηκε επίσης εναντίον του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, του οποίου οι απειλές κατά της Disney και του ABC οδήγησαν άμεσα στην απομάκρυνση του Kimmel.

«Αυτός ο τύπος στην FCC είπε: “Μπορούμε να τα κάνουμε με τον εύκολο τρόπο. Μπορούμε να τα κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο”», ανέφερε ο Λέτερμαν, παραθέτοντας τον Καρ. «Ποιος προσλαμβάνει αυτούς τους μπράβους; Ο Μάριο Πούζο;».

Οι απειλές του Καρ ήταν απάντηση στα αστεία του Kimmel στην εισαγωγή της εκπομπής του τη Δευτέρα σχετικά με την αντίδραση των υποστηρικτών του MAGA στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η δεξιά κατηγόρησε τον Kimmel ότι παρουσίασε ξεκάθαρα τον δολοφόνο του Κερκ ως μέλος του κινήματος MAGA.

Στη συνέχεια ο Λέτερμαν κορόιδεψε τον Τραμπ επειδή φάνηκε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου παρά για τον δολοφονημένο φίλο του. Σχολιάζοντας και την ακύρωση του Late Show franchise και της απομάκρυνσης του Κολμπέρ, ο Λέτερμαν τη χαρακτήρισε «καθαρή δειλία».

