Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιδρομές κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, μετατρέποντας τη μοναρχία του Κόλπου σε ενεργό εμπόλεμο μέρος μιας σύγκρουσης στην οποία αποτελούσε, μέχρι πρότινος, τον κύριο στόχο της Τεχεράνης.

Αν και το Άμπου Ντάμπι δεν έχει παραδεχθεί δημοσίως τις επιθέσεις, πληροφορίες που μεταδίδει κατ’ αποκλειστικότητα η Wall Street Journal, αναφέρουν ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνεται ένα διυλιστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Το πλήγμα, που σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου, προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας του διυλιστηρίου για μήνες.

The Wall Street Journal reports that the United Arab Emirates secretly carried out military strikes on Iran, including an early-April attack on the Lavan Island oil refinery in the Persian Gulf. I have checked PNEO from 10th of April 2026 and there was a visible smoke on the… pic.twitter.com/Sb6vMY1d0S — MizarVision Watcher (@MizarVision) May 11, 2026

Η «σιωπηλή» αποδοχή της Ουάσιγκτον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμφανίστηκαν ενοχλημένες από την κλιμάκωση. Αντιθέτως, φαίνεται πως καλωσόρισαν αθόρυβα τη συμμετοχή των Εμιράτων και οποιουδήποτε άλλου κράτους του Κόλπου επιθυμεί να ενταχθεί στη μάχη. Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να τοποθετηθεί άμεσα για την εμπλοκή των ΗΑΕ, τονίζοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, ασκώντας «μέγιστη πίεση» στο ιρανικό καθεστώς.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε μια αραβική χώρα του Κόλπου να χτυπά απευθείας το Ιράν», σχολιάζει η Dina Esfandiary, αναλύτρια για τη Μέση Ανατολή. «Η Τεχεράνη θα προσπαθήσει τώρα να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των ΗΑΕ και άλλων αραβικών κρατών, που επιχειρούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου».

Από την άμυνα στην αντεπίθεση: Το «δόγμα» της ασφάλειας

Πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, οι χώρες του Κόλπου δήλωναν ότι δε θα επέτρεπαν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις. Ωστόσο, το Ιράν απάντησε με μπαράζ 2.800 πυραύλων και drones κατά των Εμιράτων – περισσότερα από όσα εξαπέλυσε ακόμη και κατά του Ισραήλ – στοχεύοντας υποδομές ενέργειας, αεροδρόμια και αστικά κέντρα.

Αυτές οι επιθέσεις έπληξαν καίρια τον τουρισμό, την κίνηση στα αεροδρόμια και την αγορά ακινήτων των ΗΑΕ, οδηγώντας σε κύμα απολύσεων. Το αποτέλεσμα ήταν μια θεμελιώδης αλλαγή στη στρατηγική του Άμπου Ντάμπι: το Ιράν θεωρείται πλέον ένας «αδίστακτος παίκτης», που απειλεί το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της χώρας, το οποίο βασίζεται στην ασφάλεια και την προσέλκυση ξένων στελεχών.

Η στρατιωτική ισχύς των Εμιράτων

Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα ΗΑΕ διαθέτουν μια από τις πιο σύγχρονες αεροπορίες στην περιοχή, εξοπλισμένη με:

Γαλλικά μαχητικά Mirage.

Προηγμένο στόλο F-16.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) Wing Loong κινεζικής κατασκευής.

Συστήματα ανεφοδιασμού στον αέρα και αεροσκάφη επιτήρησης.

«Διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες σε πλήγματα ακριβείας και αεράμυνα. Αν έχεις μια τέτοια αεροπορία, γιατί να κάθεσαι να δέχεσαι επιθέσεις χωρίς να απαντάς;», σημειώνει ο απόστρατος αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Dave Deptula.

Διπλωματικός και οικονομικός πόλεμος

Πέρα από τις βόμβες, τα ΗΑΕ κινούνται και σε άλλα επίπεδα:

Στον ΟΗΕ: Στήριξαν ψηφίσματα που επιτρέπουν τη χρήση βίας για να σπάσει ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Οικονομικό «στραγγαλισμό»: Έκλεισαν ιρανικά σχολεία και λέσχες στο Ντουμπάι, ενώ περιόρισαν δραστικά τη χορήγηση βίζας σε ιρανούς πολίτες, κόβοντας μια κρίσιμη οικονομική «ανάσα» για την Τεχεράνη.

Με την ιρανική αεράμυνα να έχει εξασθενήσει σημαντικά, μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για τα μαχητικά των Εμιράτων είναι πλέον χαμηλός, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις πάνω από το ιρανικό έδαφος πολύ πιο εύκολες και αποτελεσματικές.