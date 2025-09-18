5 το πρωί: «Κλείδωσε» η 4η Belharra – Πίεση ΕΕ προς Ισραήλ για Γάζα – Μητσοτάκης μετά τα μέτρα της ΔΕΘ
Πίστωση χρόνου φαίνεται να ζητάει ο Πρωθυπουργός για να «φανούν» τα μέτρα της ΔΕΘ – Νοέμβριο με την επιστροφή ενοικίου, Ιανουάριο με τις φοροελαφρύνσεις. Ωστόσο, η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη: 44% τα θεωρεί στη σωστή κατεύθυνση, 45% τα απορρίπτει. Το στοίχημα είναι αν η τσέπη θα πειστεί περισσότερο από τις εξαγγελίες.
1
Έρχεται η 4η Belharra - Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη για ΑΟΖ
- Η αποκάλυψη: Τον ερχομό του «Θεμιστοκλή», της 4ης φρεγάτας Belharra προανήγγειλε ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός, χθες, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ. Αποχωρώντας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως στη συνεδρίαση έγινε η παρουσίαση της, καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή.
- Ο «Θεμιστοκλής»: Ο υπουργός Άμυνας ανέλυσε επίσης τα χαρακτηριστικά της νέας φρεγάτας, η οποία θα ονομάζεται «Θεμιστοκλής». Ο «Θεμιστοκλής» δεν είναι απλά μια τέταρτη φρεγάτα, είναι Belharra Standard II++. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας όπως είχε συμφωνηθεί το 2020 ήταν Belharra Standard II. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μια είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, και οι προηγούμενες τρεις Φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard II++».
- Η επανεκκίνηση: Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε χθες στην Αθήνα με τον ομόλογό του της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ. Κατά τις συνομιλίες, οι δύο πλευρές κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), με τις τεχνικές επιτροπές να πραγματοποιούν ήδη την πρώτη συνεδρίασή τους.
2
Η πρώτη συνέντευξη Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ
- Ακρίβεια και στέγαση: Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχώρησε ο πρωθυπουργός, στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα για την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, με φοροελαφρύνσεις και μισθολογικές παρεμβάσεις, ενώ ανακοίνωσε επιστροφή μέρους του ενοικίου και εξετάζεται επέκταση περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις για μείωση της πίεσης στις τιμές κατοικίας.
- Μεταναστευτικό και ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε την εικόνα ανεξέλεγκτων ροών μεταναστών, με έμφαση στη στήριξη από την ΕΕ, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε δραστικές παρεμβάσεις και αναστολή της κομματικής ιδιότητας της Πόπης Σεμερτζίδου.
- Εθνική ασφάλεια, γεωπολιτικά και πολιτική αντιπαράθεση: Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την εθνική επιτυχία της συμφωνίας με Chevron ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με νέα φρεγάτα. Απαντώντας στον Τσίπρα τόνισε προτίμηση σε φορολογικές ελαφρύνσεις αντί για «πατριωτικό φόρο» και υπογράμμισε ότι ο λαός ψηφίζει κόμμα και πρωθυπουργό.
3
Άσκηση αιφνιδιασμού, νέα τουρκική πρόκληση
- Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας: Με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δ. Χούπη, οι Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες άσκηση σε όλο το Αιγαίο, με συμμετοχή των τριών κλάδων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, για την επαύξηση επιχειρησιακής ετοιμότητας και τον έλεγχο διαδικασιών ειδικών σχεδίων.
- Διασφάλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων: Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα εκδίδοντας anti-Navtex και τόνισε ότι τα οικόπεδα που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό της Chevron βρίσκονται υπό ελληνική αποκλειστική δικαιοδοσία.
- Προκλητικές τουρκικές ενέργειες: Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX ζητώντας για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών, ενώ το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι η ελληνική άσκηση δεν σχετίζεται με το «Πίρι Ρέις», αλλά με τον έλεγχο της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.
4
Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι κυρώσεις για Ισραήλ
- Προτάσεις της ΕΕ για κυρώσεις και αναστολή συμφωνίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ σε εμπορικά θέματα και την επιβολή κυρώσεων σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς, καθώς και σε βίαιους εποίκους αλλά και μέλη της Χαμάς, με στόχο τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.
- Αντικείμενο της αναστολής και κυρώσεων: Οι κυρώσεις και η αναστολή αφορούν δασμούς στις εισαγωγές ισραηλινών προϊόντων στην ΕΕ, αναστολή διμερούς στήριξης και στοχεύουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών από το Ισραήλ, όπως η επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα και το σχέδιο οικισμού στην περιοχή E1.
- Αντίδραση Ισραήλ και εμπορική διάσταση: Το Ισραήλ προειδοποιεί για «αρμόζουσα απάντηση» ενώ οι προτεινόμενες κυρώσεις κρίνονται δύσκολο να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το εμπόριο ΕΕ–Ισραήλ είναι σημαντικό, με συνολικό εμπόριο αγαθών περίπου 42,6 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι υπηρεσίες ανέρχονται σε 25,6 δισ. ευρώ, που δεν επηρεάζονται από την πρόταση.
5
«Ερυθρόλευκη» πρεμιέρα με ισοπαλία
- Έπεσε σε τείχος: Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League δεν συνδυάστηκε με νίκη. Στο 0-0 με την Πάφο, οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα στα 2/3 του αγώνα, αλλά, παρά τις ευκαιρίες, δεν βρήκαν την απαιτούμενη λύση και άφησαν δύο εντός έδρας βαθμούς.
- Παρά ένα 20: Στα υπόλοιπα πέντε ματς της χορταστικής βραδιάς τα φαβορί επικράτησαν, εύκολα ή δύσκολα. Η Λίβερπουλ λυτρώθηκε στο 92’, η Παρί σκόρπισε την Αταλάντα, η Μπάγερν δεν άφησε περιθώρια στην Τσέλσι και η Ίντερ «άλωσε» το Άμστερνταμ. Συνολικά, σημειώθηκαν 19 τέρματα σε 450 λεπτά.
- Είχε και ελληνικό Κύπελλο: ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έκαναν τη δουλειά τους με το ίδιο «φτωχό» 1-0 στην πρεμιέρα της League Phase, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, που υπέστη σοκαριστική ήττα στη Λιβαδειά με 4-1.
