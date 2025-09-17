Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα όσα ακούγονται για υπερπλεονάσματα, τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει λέγοντας ότι η χώρα βρίσκεται «οριακά στις οροφές των δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξοδέψαμε σαν να μην υπάρχει αύριο».

Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, επισήμανε ότι «η Ελλάδα εισάγει το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος» και πως η αύξηση στις τιμές είναι διεθνές φαινόμενο, χωρίς στρέβλωση στην εγχώρια αγορά. Εξήγησε ότι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής θα κόστιζε πάνω από 1 δισ. ευρώ και θα «εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει». Γι’ αυτό, όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε στοχευμένα μέτρα αντί για οριζόντιες παρεμβάσεις.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική του είναι «στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων» μέσω φοροελαφρύνσεων και μισθολογικών παρεμβάσεων. «Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα δίνεται «στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά».

Σημείωσε δε ότι η κοινωνία ήδη αναγνωρίζει την αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς, που σε συνδυασμό με τις φορολογικές ελαφρύνσεις στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Δείτε live: