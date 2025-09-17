Τον ερχομό του «Θεμιστοκλή», της 4ης φρεγάτας Belharra προανήγγειλε ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός, με τη λήξη του σημερινού ΚΥΣΕΑ. Αποχωρώντας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως έγινε η παρουσίαση της, καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

«Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί είναι Μπελαρα Στάνταρντ 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Στάνταρντ 2.++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στην έξοδο του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο, για την οποία είπε ότι δεν απασχόλησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και πως δεν έχει καμία σχέση η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. «Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε πως έγινε συζήτηση για την έγκριση της τροποποίησης της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία πέρασε πριν από λίγες ημέρες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ αναφέρθηκε και στην ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού, η οποία μετακινείται στη Λάρισα και στη δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριώ στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ.

Ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και μεταναστευτικό στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, υπό τον πρωθυπουργό, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το Μεταναστευτικό.