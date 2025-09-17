Η επιχείρηση του Ισραήλ μέσα στη Γάζα συνεχίζεται. Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τους βομβαρδισμούς που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ελάχιστα σπίτια έχουν παραμείνει άθικτα και παντού μπορεί κανείς να αντικρίσει χαλάσματα.

תיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועת עזה: כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע ‘מרכבות גדעון ב’. הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה. שלשום, צה״ל תקף סדנה לייצור אמצעי… pic.twitter.com/LLIMqtqeSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 17, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες Τρίτη τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή της επίθεση εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

«Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον κάποιων περιοχών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι όμηροι κρατούνται σε περιοχές που είναι επικίνδυνες και τόνισε πως το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου της Γάζας δήλωσαν την Τετάρτη ότι μεταξύ των 16 ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή υπήρχαν και γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το Associated Press (AP).

Περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και η μητέρα του στο διαμέρισμά τους στο προσφυγικό στρατόπεδο Shati, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου al-Shifa, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα θύματα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα οδό διαφυγής για τους κατοίκους της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη λειτουργία προσωρινά ενός νέου οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση της Χαμάς.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Ο ισραηλινός στρατός, που αυξάνει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, καλούσε μέχρι τώρα τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να το εγκαταλείψουν μέσω της παράκτιας οδού και να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει δημιουργηθεί νοτιότερα η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος του αλ Μαουάσι.

Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα. «Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

Περισσότεροι από 350.000 έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ στα τέλη Αυγούστου υπήρχαν ένα εκατομμύριο κάτοικοι στη Γάζα και τα περίχωρά της.

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του AFP έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς νότο, αν και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι μόλις «περισσότεροι από 350.000» άνθρωποι την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Δεκάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα. Μάλιστα, τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά.

Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, με στόχο την εξάρθρωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ.

Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε από την πλευρά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα.

Την επιχείρηση αυτή έχουν καταδικάσει και πολλές χώρες.